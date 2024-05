Romina Uhrig expuso los detalles del romance oculto de Coti Romero y un ex Gran Hermano

Este viernes en A la Barbarossa (Telefe), Romina Uhrig desmintió que Coti esté interesada en conquistar al Chino. "¿Está de novia con Nacho Castañares? ¿Por eso?", lanzó Robertito Funes, que reemplazó a la conductora.

La ex diputada no dio vueltas y confirmó que la correntina viviendo un romance oculto con el muchacho de Almagro. "Yo ya me imagino los hijitos de ellos dos", acotó, dando a entender que hay un amorío.

"¿Están juntos?", indagó, punzante, Noe Antonelli. "Yo no puedo decirlo, que lo digan ellos. ¿Se imaginan los hijitos?", contestó Romina. "¿Por qué tienen miedo de decir que están de novios?", retrucó Robertito. "A veces no decís que estás de novia porque no tenés nada fijo. Cuando no tenés nada seguro, no lo podés decir. Te estás conociendo... Y no lo decís porque a veces te quemás si te estás conociendo con muchos", remató la invitada.

Coti Romero acusó de robo a Camila Lattanzio y mostró las pruebas

Este jueves Coti Romero sorprendió en sus redes al hacer una fuerte acusación contra Camila Lattanzio, asegurando que le robo ropa y pertenencias que dejó en su casa durante una visita a fines del 2023.

La correntina expuso toda la situación en su canal difusión de Instagram y mostró capturas de los chats en los cuales le reclamaba por sus cosas.

“Quería hablar con vos de algo que pasó cuando estuvimos en tu casa. Se me perdieron unas cosas, también a mi hermana y a Agus, mi amiga. Eran cosas que estaban en un bolso cerrado. Jamás las saqué de ahí y luego las tenían en fotos con Puma y no me gusta eso”, le manifestó Coti a Camila.

Y concluyó: “El material va y viene, pero les abrí las puertas de mi casa, lo mismo ustedes y no me gusto la actitud, en realidad me dolió, más que otra cosa. Ya está, pero quería decírtelo porque sé que las cosas las sacaron, sea quien sea, de mi bolso".

Coti Romero acusa Camila Lattanzio de robo

Por otro lado, Coti aseguró que no quiso llevar esta situación a los medios porque confiaba en que obtendría una repuesta de las hermanas, pero al parecer eso nunca sucedió hasta el pasado 7 de mayo, seis meses después del primer reclamo de la influencer.

“Hola Coti. Ahora que estás más instalada y tranqui después de todo lo que pasó, te quiero dejar tu ropa que tengo hace un montón en mi casa, obviamente no se usó y está guardada desde aquella vez que te dije”, le escribió Lattanzio.

Y demostrando su enojo, concluyó: “Ya me enteré todo lo que hablaste e inventaste de mí y no quiero tener más relación. Porfa mándame la dirección o algún lugar donde te pueda mandar las cosas. Beso”.