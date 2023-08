La drástica medida que pedirá Fernando Burlando contra Aníbal Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola

Movilizado por la partida, el letrado destacó las virtudes de Mariano Caprarola. "Era un buen tipo. Amoroso. Buena gente. Una persona generosa al extremo. Siempre pensaba en los demás", remarcó.

Embed

En el programa de Flor de la V, Fernando Burlando anticipó que irá a la Justicia para investigar las causas de la muerte del panelista y la responsabilidad de Aníbal Lotocki, quien le había practicado varias cirugías. "Esto tomando conocimiento público lo tendría que tomar un fiscal", advirtió y siguió: "Estos son delitos de acción pública, pero voy a hacer yo la denuncia personalmente".

El abogado reveló que Mariano Caprarola seguía de cerca las denuncias que pesan sobre el polémico médico: "Se preocupaba por lo que le pasaba a Silvina (Luna), a las chicas, y no lo que le pasaba a él. Estaba convencido de que Aníbal Lotocki era culpable de lo que le pasaba a las chicas".

Por último, Burlando mencionó que el panelista de La jaula de la moda no quería involucrarse en un juicio contra el polémico cirujano. "Estaba preocupado por su salud, pero no lo gritaba a los cuatro vientos. Y no, no quería iniciarle acciones legales", concluyó.

Mariano Caprarola.jpg

De qué murió Mariano Caprarola

A los 49 años murió Mariano Caprarola, asesor de imagen y panelista de La jaula de la moda, según anunció Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

El deceso del columnista del programa habría sido como consecuencia de los problemas de salud vinculados a las intervenciones que le practicó Aníbal Lotocki.

"Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías", indicó Ángel de Brito.

El conductor de LAM precisó cuál fue la causa de muerte de Mariano Caprarola. "Murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardíaco", agregó.

Ángel de Brito advirtió que el asesor de imagen venía tratándose desde hace un largo tiempo. "Hace muchos años, que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo", sostuvo.