La dura acusación de una exempleada de Shakira contra la cantante: "La imagen se la ensucia ella sola"

Y agregó: “Aceptamos que se nos quiten los móviles. Pobrecitos (los figurantes), tantas horas, aburridos y sin móviles. Es para que no la graben a ella ni le saquen fotos, aunque ella está metida en su motorhome. Son muchas cosas, pasa la excentricidad”.

Por otro lado, Cárdenas habló de los extravagantes pedidos que hace la cantante: “Ella pide frutas extrañísimas que cuesta mucho encontrarlas, o unas mermeladas súper extrañas, agua de lluvia japonesa Fiji”.

La exempleada también mencionó que una bailarina recientemente salió a contar en un programa de la televisión española que la ex de Gerard Piqué la había maltratado. Y remarcó que hay más personas que sufrieron maltrato, pero no se animan a hablar.

También opinó sobre el vínculo que tiene la artista con su ex, el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha: “Esta mujer no es clara, encima se mete con la familia de Piqué cuando sus suegros le criaron los hijos”. “Ya le hizo cinco canciones a Piqué, Shakira miente en todo”, sumó.

Por otro lado, la exempleada aseguró que "la imagen se la ensucia ella sola" al hablar de la deuda que tiene. Shakira será juzgada el próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros. Y agregó: "Monta fundaciones de niños para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente”.

Lali Espósito enfrentó las críticas por sus comentarios ácidos sobre Shakira

En un podcast que grabó con Moria Casán para Spotify, Lali Espósito lanzó comentarios ácidos sobre Shakira y el tema que le dedicó a su ex, Gerard Piqué, Sessions #53, que realizó junto a BZRP.

“Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”, opinó la cantante, en alusión a la letra de esa canción. "Me resultad densa", acotó La One. "Shakira, basta, ya entendimos que no querés más a Piqué", retrucó la intérprete "2 son 3".

Por esa declaraciones, Lali recibió duras críticas en las redes sociales. Los fanáticos de la estrella de la música fueron letales con la argentina. "Ya quisieran llegar al nivel de Shakira", fue uno de los comentario que le dejaron a la artista.

En su cuente de Twitter, la intérprete de "Soy", "Disciplina", "Laligera", entre otros hits, aclaró que lo que dijo en el podcast con Moria fue en tono de humor. "Pero miren si voy a bardear a una de mis ídolas máximas? Keeee! No sean sonsos amores. Hay que reírse un poco. Besitos", escribió.