La dura advertencia de Coti Romero a Telefe para que la dejen participar en el Bailando 2023: "Les dije que..."

Luego, añadió los pasos a seguir en caso de decidir cortar los lazos con Telefe: "Hay que pagar una multa. Yo consulté con ellos si se podía romper el contrato y en principio creo que serían dos millones de pesos, algo así, y una multa más", señaló.

Embed

"¿Ellos te ofrecieron algo?", le consultó Nazarena Vélez, y fue tajante: "Yo les pedí que si no me ofrecían un trabajo del calibre de lo que yo esperaba no quería. Me ofrecieron estar en Editando Tele, les dije que no, y se lo dieron a Romina. Me ofrecieron Streaming y les dije que no", detalló.

Para finalizar, la correntina reconoció de algún modo que "ellos tienen razón cuando me dicen que yo no sería lo que soy si no fuera por ellos", sin embargo, no descarta dar un paso al costado y apostar por un futuro en otro canal, y continuar por su propio camino.

image.png

La emoción de Coti Romero al encontrarse con los regalos de sus fans por el cumpleaños: "No puedo..."

Después de las paradisíacas y románticas vacaciones en las playas de México, con su novio, el Conejo Alexis Quiroga, Coti Romero se encontró con una hermosa sorpresa al regresar a Buenos Aires.

La correntina festejó hace unos días su cumpleaños número 21 en medio de sus vacaciones con su pareja y al llegar al país se encontró con todos los regalitos que le hicieron llegar sus fanáticos.

coti romero 1.jpg

La ex participante del reality Gran Hermano 2022 se encontró un montón de cartas, peluches, tazas, chocolates y todo tipo de obsequios de parte de sus incondicionales seguidores.

Coti les agradeció a sus fans por haberse molestado en enviarle a su casa sus obsequios, cartitas, y se mostró emocionada por tamañas muestras de cariño.

"Regalitos de cumple. Los amo, no puedo con esto... Me llegan estas cositas y me hacen emocionar... Sus cartas, sus mensajes, sus mimos, todo", expresó la joven con emojis de llanto y corazones con los regalitos y cartas sobre la mesa.