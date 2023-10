La dura advertencia de Nito Artaza tras las picantes versiones de separación de Cecilia Milone

"Yo me banco todas las cosas que digan, me divierto y entro en el juego, pero nunca hubo una infidelidad y eso lo tiene bien claro Cecilia. No me pescó absolutamente en nada", aclaró Nito Artaza a este portal sin pelos en la lengua.

Al tiempo que agregó decidido: "Voy a hablar con Rodrigo, porque él hizo una afirmación y yo podría estar recurriendo a la Justicia, cosa que no me gusta. Pero eso no ocurrió... es un invento que les sirve para las notas", y remarcó: "Nosotros hemos pasado mañana, tarde y noche juntos en el verano, únicamente con nuestros perros y con Netflix. Entonces me parece muy gratuito y eso sí me ofende, y ofende también a Cecilia".

Por último, el humorista y político correntino dejó en claro que no le molesta que hablen de ellos, pero advirtió: "lo que sí nos ofende es que hablen de infidelidad cuando eso no ocurrió". "Y hace años que, cada vez que tengo un problema de pareja o lo que fuere, me hacen el mismo chisme" concluyó contundente.

La extrema decisión que tomó Cecilia Milone para poder estar en la primera fila de un recital: "No llegué a..."

Este invierno cuando Cecilia Milone estuvo en Noche al Dente (América TV) , Fer Dente se 'horrorizó' al enterarse que la cantante 'coimeó' para estar en primera final en un recital de Mariano Mores.

"Sé que coimeaste, Cecilia. Las cosas que uno hace para estar en primera fila en un recital, ¿no?", la acusó el conductor con picardía. "Me está mirando Marcelita Mores, que le mando un beso, nos mandamos mensajes, la nieta del gran Mariano. No llegué a coimear, yo tuve la intención, porque yo también tuve 14 años", dijo en defensa propia.

"Fue así, yo ya había descubierto el sonido de Mariano Mores en algún programa de televisión de estos ómnibus. Me volví loca con ese sonido de orquesta, yo amaba la comedia musical. Yo miraba con mi padre las películas de viejos musicales. Yo moría con esas orquestas y no sabía inglés. Cuando yo escucho Mores que era medio tango, lo venía investigando, mi abuelo era muy 'gardeliano', en mi casa se escuchaba tango, y escucho esa mezcla sinfónica, me volví loca y quería ir a verlo al teatro", relató.

"Entonces, mis padres me dieron plata para comprar las entradas y me fui a hacer la fila, los que estaban haciendo la fila eran grandes, era un poco sorprendente yo entre la gente. Alguna vez había visto a mi padre hacer eso para conseguir entradas para Lola Flores", contó Milone.

"Me acerqué a la boletería del teatro Metropolitan con mi plata y lo miré al boletero y le dije: 'deme tres entradas', y le puse plata, pero bastante plata. Y le dije: 'Pero de las buenas'. El tipo me larga una carcajada, porque si bien yo era alta, era menudita siempre parecía de menos. El tipo se muere de risa y me dice: '¿Qué serían de las buenas para vos?'. Le digo: 'Primera fila al centro'. El tipo las sacó de abajo, que los boleteros antiguamente, los que son de teatro saben, las tenían encanutadas para coimear, las sacó y no me las cobró", cerró la cantante.