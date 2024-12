La dura carta abierta del hijo mayor de Matías Garfunkel contra Victoria Vannucci: "Tendencia demencial"

"La realidad es que esta mujer no está muy bien de la cabeza pero cualquier persona con dos dedos de frente se debería dar cuenta de eso", comienza la carta abierta del hijo mayor de Matías Garfunkel.

En el extenso y revelador texto, Juan Garfunkel acusa a Victoria Vannucci directamente de ser la responsable de crear las situaciones de tensión y discusión con su padre y luego grabarlas.

"Siempre tuvo historias de violencia, hasta en su pareja anterior. Yo mismo vi algunas con mis propios ojos a los 14 años, como cuando le rompió una costilla en Los Ángeles (a Garfunkel) y me lo intentaba ocultar. ¿Por qué mi viejo se la bancó tanto tiempo? No tengo respuesta. ¿Será porque le dejó todo? Si no es eso, es un misterio", relata el joven de 24 años.

Y apuntó contra la ex pareja de su padre: "Siempre fue una persona con tendencia demencial, capaz de hacer cualquier cosa. Ella tiene una tendencia a hematomas, que le salen moretones por nada y lo usa a su ventaja para fingir que hay violencia de género, cuando en realidad es ella quien se autolastima y a propósito lo altera a Matías grabándolo para generar más contenido".

"De mi papá no tengo ningún recuerdo de violencia. Jamás. Nunca cerca a la violencia. Sí pueden haber habido discusiones, pero ninguna con violencia física", asegura el hijo de Matías Garfunkel.

"Los chicos lo adoran. Mi papá no está al 100% pero si lo estuviera, no se encontraría en esta situación claramente", defendió Juan a su padre.

"Los mismos hijos le tienen miedo a ella. Y yo, siendo el único de los hijos de Matías que le dio lugar, mirá cómo se comporta conmigo", concluyó su dura carta contra Victoria Vannucci, quien escuchó al aire todo lo que dijo Juan y lo desmintió categóricamente.

El fuerte relato de Victoria Vannucci tras los videos de violencia de Matías Garfunkel: "Me pegaba embarazada"

Victoria Vannucci publicó en las redes sociales preocupantes videos donde mostraba el maltrato que recibió de Matías Garfunkel, padre de sus hijos Indiana y Napoléon.

La policía de Estados Unidos luego detuvo al empresario y Victoria terminó hospitalizada. En medio de la preocupación ante la gravedad de las imágenes, Vannucci habló con el ciclo Secretos Verdaderos, América Tv, y relató el calvario que vive.

"Tengo un golpe en la cabeza, me golpeé la cadera, me empujó. Espero que lo que me ocurrió ayude a otras mujeres. Yo tengo que salir a trabajar y cuando uno sale a trabajar es él es que se queda en la cabeza", indicó.

"Mi error es que mi ex se quedara con mis hijos. Él me manipulaba siempre, me pegaba embarazada", dijo. Y remarcó: "Mis hijos están con asistencia terapéutica para empezar a subsanar, ellos están conmigo, son mi prioridad. Voy a poder hacer lo mejor que sea para mis hijos".

Sobre esos videos que subió a su cuenta de Instagram, Vannucci explicó: "Se le saltó el disparador en la cabeza y su bipolaridad. Es una persona capaz de hacer cualquier cosa cuando supera la bipolaridad, puede hacer mucho daño".

"Yo le pago la obra social y medicinas. En el día de ayer evidentemente no las tomó. No soy partidaria de pelear frente a niños, es malo. Abre la puerta fuerte, me caigo y me lastimo la cadera, después me golpeó la cabeza con el escritorio por lo que tengo una herida interna. Mis hijos estaban presentes", comentó sobre lo sucedido en las imágenes.

Y sobre Matías Garfunkel señaló: "Se lo llevaron preso con esposas por una semana y va a ir a un instituto psiquiátrico con una orden perimetral. Tiene sola una causa pendiente en la causa pendiente con la Justicia argentina. Vive cerca de mis hijos. Cuando él necesitó cien dólares de los hijos (de él) para comer jamás lo llamaron y lo asistieron. Nunca aparecieron para ayudar".

Contó además el trasfondo de los polémicos mensajes del empresario desde su cuenta en X en las últimas horas: "Al tener tantos problemas psiquiátricos dice barbaridades entonces Juan al leerlo en la cuenta de X le dice que se la deje manejar. Para lo único que aparecen es para eso".