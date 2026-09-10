Emilia Attias se suma a América TV con "Re! Te paso ubicación"

La conductora también destacó el factor sorpresa que tendrá cada salida, ya que no todo estará definido de antemano y habrá espacio para que el recorrido se transforme sobre la marcha: “Lo que más me divierte es no saber del todo con qué nos vamos a encontrar. Tenemos una hoja de ruta, pero también dejamos que la ciudad nos lleve y nos sorprenda. En el camino aparecen personajes, historias y lugares que no estaban previstos y muchas veces terminan siendo lo mejor del recorrido. Es un poco volver a ser turista en tu propia ciudad ”.

El nombre del ciclo también responde a la intención de convertir cada descubrimiento en una recomendación para compartir. La propuesta busca recuperar esa frase que aparece cuando alguien encuentra un lugar que merece ser conocido: “te paso ubicación ”.

“RE! tiene mucho de eso que hacemos entre amigos: encontrás un lugar que te encanta y enseguida querés compartirlo. Decís ‘te paso ubicación’ porque querés que el otro también vaya, lo conozca y viva esa experiencia. Un poco de ahí nace el espíritu del programa ”, explica Emilia.

A lo largo de los episodios habrá recorridos por la ciudad, encuentros espontáneos, entrevistas y experiencias en primera persona. La gastronomía, la cultura, la arquitectura y las historias de sus protagonistas se combinarán para mostrar diferentes caras de Buenos Aires.

“Buenos Aires tiene infinitas capas. Podés llegar a un lugar por su gastronomía y terminar descubriendo una historia, un oficio, música, arquitectura o un personaje increíble. Esa mezcla es parte de lo que queremos mostrar: todo lo que puede aparecer cuando miramos la ciudad con un poco más de curiosidad ”, remarcó.

Con esta nueva propuesta, Attias buscará que los espectadores no solo conozcan nuevos lugares, sino que también se animen a salir a recorrerlos y descubrirlos por cuenta propia: “Me encantaría que alguien termine de ver el programa y diga: ‘este fin de semana quiero ir ahí’. Que RE! despierte esas ganas de salir, recorrer, conocer y mirar Buenos Aires con otros ojos ”.

“RE! Te paso ubicación” es una producción de Al Oeste para América TV y se emitirá los sábados después de medianoche.