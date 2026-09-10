La serie de Moria Casán, en problemas: se frustró la audiencia con la hija de Luis Vadalá

En ese sentido, Escalera lanzó una fuerte advertencia sobre lo que podría suceder después de la nueva audiencia: “Si no hay un ofrecimiento serio, concreto y acorde a las pretensiones de Ingrid, se procederá de manera inmediata a la instancia judicial correspondiente”.

El origen de la disputa está en la representación que la serie de Moria Casán hace de Luis Vadalá. Su hija mayor está furiosa por la manera en que fue mostrado su padre en la producción, particularmente por las referencias a supuestos problemas de adicciones y por la imagen de un hombre que habría vivido de la billetera de la entonces vedette.

Para Ingrid Vadalá, lo que se mostró en la ficción representa un fuerte daño a la memoria de su padre. Además, sostiene que existe “una explotación comercial no consentida” de su imagen, una cuestión que se convirtió en el eje de su reclamo.

Ahora todas las miradas están puestas en el próximo encuentro, previsto para el 30 de septiembre. Ingrid espera una propuesta de resarcimiento económico que sea clara y acorde a sus pretensiones. Si eso no ocurre, la advertencia ya fue hecha: avanzará de inmediato contra About Entertainment y Netflix por la serie biográfica de Moria Casán.

Quién es el actor que personificó a Luis Vadalá en la serie de Moria Casán

A los 40 años, Joaquín Ferreira atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera y, paradójicamente, todo ocurrió a partir de un personaje que despertó una fuerte polémica. Su interpretación de Luis Vadalá en la biopic de Moria Casán no solo lo volvió a colocar bajo la mirada del público argentino, sino que también generó una inesperada reacción en las redes sociales.

El actor cumplió años el pasado 28 de abril y, después de haber construido buena parte de su trayectoria profesional fuera del país, encontró en esta producción el rol que terminó de instalarlo en el centro de la escena del espectáculo nacional. Aunque ya había comenzado a ganar reconocimiento en la Argentina, este trabajo significó un verdadero punto de inflexión.

Uno de sus antecedentes más recordados en la pantalla local fue su participación junto a China Suárez en Hija del fuego, la ficción producida por Adrián Suar. Sin embargo, fue su llegada a la biopic de Moria Casán la que provocó una repercusión mucho mayor alrededor de su figura.

En la serie, disponible en la plataforma de la N, Joaquín Ferreira interpreta a Luis Vadalá, uno de los hombres que mantuvo una relación sentimental con la diva. La ficción reconstruye el vínculo entre el mecánico y Ana María Casanova, desde los momentos felices que compartieron hasta las situaciones que terminaron llevando a una separación marcada por el conflicto.

El personaje, además, quedó en el centro de una controversia que trascendió la pantalla. La manera en la que la producción presenta a Luis Vadalá, señalado dentro de la historia como un hombre infiel, vividor y con problemas relacionados con el consumo de drogas, generó malestar entre sus familiares. Según se conoció, ya adelantaron que tomarán medidas legales contra la productora responsable de la ficción.

Mientras la representación del ex de Moria Casán abrió un nuevo capítulo de polémica para la producción, la actuación de Ferreira comenzó a generar otro tipo de conversación. Sus escenas de gran exposición física no pasaron inadvertidas y rápidamente se transformaron en uno de los aspectos más comentados por los espectadores.

Con el avance de los capítulos, el actor empezó a ocupar cada vez más espacio en las redes. Su voz rugosa, sus piernas fibrosas, su físico trabajado y su particular aspecto llamaron especialmente la atención de los usuarios, que comenzaron a definirlo como un verdadero "machazo".

De esta manera, la repercusión alrededor de Joaquín Ferreira fue creciendo de manera sostenida. El actor, que durante años desarrolló buena parte de su carrera fuera de la Argentina, pasó a convertirse en uno de los nombres que más comentarios genera dentro del mundo del espectáculo local.

Entre los numerosos elogios que comenzaron a aparecer en el mundo 2.0 hubo una expresión que rápidamente se volvió representativa del fenómeno: "¡Aprobadísimo!". Así, mientras su interpretación de Luis Vadalá le permitió alcanzar una nueva dimensión de reconocimiento, su presencia en pantalla también provocó un inesperado furor entre quienes lo consideran directamente un "hombre ideal".