La dura confesión de Eliana Guercio sobre la salud de Wanda Nara: "Hablé con ella y..."

"Algunos inhumanos dudaron de mi llanto, pero hoy un periodista dijo ‘tampoco es Norma Alejandro para hacer esa actuación. Lo qué pasó es que yo me enteré que uno de los chicos, no voy a decir cuál para no exponerlo, le escribió a Zaira para preguntarle si era verdad que su mamá estaba enferma", añadió.

Por otro lado, remarcó lo que tuvo que hacer Wanda con su hijo para que entienda la situación: "Ella lo contuvo y le explicó que había que esperar los resultados. Por eso no podía entender que su papá estuviera sentado delante de mí. Estaba desencajada la realidad de lo que estaba viendo, con lo que estaba viviendo".

"Es verdad que ella hace todo público, pero previo a que esto pase habla con sus hijos y maneja sus tiempos. Por eso está bueno dejar en claro que lo va a manejar en la privacidad", indicó.

Por último, apuntó contra Jorge Lanata, quien dio por confirmado que Wanda tendría leucemia sin ningún parte médico, y comentó: "Y espero que esto sea una respuesta para él, que se preguntaba a quién le hizo daño, principalmente a tres niños, menores de edad, que no tenían por qué tener acceso a una información que su madre no le había dado".

Embed

Francesca, la hija de Wanda Nara, fue al circo junto a Kennys Palacios: foto exclusiva

Hace varios días que el estado de salud de Wanda Nara genera preocupación, ya que, pese a que todavía no dio detalles de su diagnóstico, se especula que podría tratarse de una grave enfermedad, luego de que Jorge Lanata mencionó que la animadora de Telefe padece Leucemia.

Mientras tanto, en las últimas horas Mauro Icardi compartió un tierno video en sus redes en donde demostró que están unidos como familia en este momento.

Por lo que se puede ver en el video, Isabella y Francesca se encontraban jugando al aire libre en su casa de Nordelta al borde del río y rodeadas de patos. La familia se está quedando en el país debido a que Nara se encuentra realizándose más estudios, por lo que ella misma reveló en un comunicado.

Pero además, PrimiciasYa se enteró que el gran amigo de Wanda, Kennys Palacios, llevó a Francesa al circo Rodas y tuvieron un divertido encuentro con Gladys Florimonte, quien forma parte del exitoso espectáculo.

Este portal se contactó con la actriz y detalló: "La nena una divina, vino con Kennys y una señora. Disfrutaron y se diviertieron mucho. Le regalamos pochoclos, bebidas y nos sacamos una linda foto. Iban a venir sus hermanitos también, pero no pudieron ese día porque tenían otra actividad".

Luego, sobre su breve diálogo con Kennys, Gladys señaló: "A Wanda la conozco, hemos trabajado juntas y la quiero mucho. Yo no le pregunté nada a Kennys sobre cómo estaba ella ya que es todo hermético. Le dije que le mande un beso grande, que le deseo lo mejor y que seguro pronto se va a recuperar. Eso fue todo. Es un momento difícil y fue lindo que venga Francesca a divertirse en el circo, estaba muy contenta".