La dura confesión de Tamara Báez: "Sentía que todo estaba mal"

Frente a su experiencia, Tamara decidió darle un consejo a sus seguidores y expresó: “Les quiero decir que de todo se sale y que con la ayuda de Dios todo es posible. Los quiero y gracias por siempre estar tirándome la mejor”.

"Ya ni críticas recibo porque me conocen bastante. Me muero tal cual soy. También gracias a mi familia y amigos que realmente me quieren. Ahora estoy súper bien”, cerró dejando en claro que el mal momento quedó atrás.

Tamara Báez sobre su depresión

Cansada de las críticas, Tamara Báez apuntó contra quienes opinaron sobre la detención de L-Gante

En medio de la detención del cantante Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, su ex pareja Tamara Báez visitó el barrio en donde ambos vivían antes mudarse a un country y recibió fuertes críticas.

Luego de postear un video en cual se ve la famosa limusina blanca con grafitis de "La Mafilia", y una gran bandera en apoyo al cantante con la leyenda "tu gente te banca", Tamara mostró los fuertes que mensajes que le llegaron de forma privada.

"En la frate se cagan de risa de vos. Las pibas de la panadería decían que vas a volver a vender sanguche de milanesa porque no sale más Elián. Son re malas, una re envidia te tienen", fueron las palabras de un usuario hacia la mamá de Jamaica.

Sin embargo, fiel a su estilo, Tamara decidió no guardarse nada y contestó: "Que Dios las ayude y saquen ese odio de su corazón. Siempre vuelvo al barrio y encima mando a comprar ahí, altas facturas. También mi idea es un buen local sándwich de milanesas. Un saludo chicas. Las pibas con las pibas".

Finalmente, para tomarse la situación con humor, compartió una foto de Julieta Poggio con cara de confundida junto a la cual un usuario escribió a modo de meme: "A veces hay que hacer esta cara y seguir".