Sin embargo, la conductora fue todavía más contundente y apuntó directamente contra el periodista con fuertes descalificaciones personales. "¿Qué sabrá ese pobre diablo con cara de E.T que ha venido al Perú a burlarse de nosotros? ¿Qué sabrá ese pobre diablo, alcohólico y poca cosa? Ha estado aparentemente ebrio durante todo el viaje papal... quizás no solamente ebrio, viene a burlarse", lanzó.

Además, García se dirigió especialmente al público argentino para aclarar que sus críticas no estaban relacionadas con la nacionalidad del periodista y expresó su postura sobre la situación de los sectores humildes.

"Pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque sabemos que la humildad y la elegancia no tienen nada que ver con el dinero”, sostuvo.

Por último, la periodista también involucró a Mercedes Ninci, quien viajó a Perú para cubrir la gira papal, y lanzó una última y durísima acusación contra ambos cronistas: "Y este tipo Nelson Castro y esta Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser un supuesto profesional con plata y subirse al avión del Papa y sin embargo ser un par de miserables”.

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Una fuerte controversia se desató en Perú por los comentarios que realizó Nelson Castro sobre Chiclayo mientras cubría para TN la visita del papa León XIV a esa ciudad histórica.

Las expresiones del periodista argentino provocaron un enorme malestar en los medios locales, especialmente por la manera en que describió las condiciones del lugar.

"Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", expresó durante su transmisión.

En medio de la repercusión, Carla García, periodista de Willax Televisión, salió al cruce y lanzó durísimas críticas contra el comunicador argentino.

"Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias", disparó indignada frente a las cámaras.