La dura denuncia de una famosa periodista contra Viviana Canosa

Brey detalló que Viviana tuvo un pedido especial a la hora de ser entrevistada en Bien de Verano: “No nos dejó hacerle preguntas, es raro para una periodista”, indicó y luego agregó: “Después de eso le pasaron un montón de desgracias, pero no tuvimos nada que ver”.

“Ahora que entrevista a políticos, está como en otro escalón, pero era medio ninguneadora, un estilo Laura Ubfal”, comentó Brey, y luego sumó: “No sé si le guste esta comparación”. Pese a las diferencias, señaló: “A mí me gusta como personaje televisivo, la miro y la consumo, es magnética”.

"En Bien de Verano pidió que Andrea Taboada y yo no estuviéramos para preguntarle”, explicó y consideró que “son cosas que no está bueno que pase. No tienen que pasar más”.

Por último, subió la apuesta y arrojó: “Me parece peor que cuando terminó el móvil nos saludó, si no querés que te preguntemos no digas: 'Bueno, un beso a las chicas'”.

mariana brey 1.jpg

Preocupante posteo de Mariana Brey sobre la salud de su hija: "Días de mucha angustia"

Luego del escándalo por la grave acusación contra su ex pareja, Pablo Melillo, por estafa en venta de pasajes aéreos, Mariana Brey compartió en las redes sociales la preocupación por la salud de su hija Juana.

Desde su cuenta de Instagram, la periodista de Socios del Espectáculo, El Trece, dio detalles del duro momento que esta atravesando junto a su pequeña por la aparición de un virus que las afectó a las dos, primero a su hija y luego a ella.

"Combatiendo el virus. Pasamos días de mucha angustia", comenzó su preocupante mensaje. Y siguió: "Soy de las que siente que nunca se va a enfermar, que se recupera rápido y ahí voy por la vida practicando el estoicismo con capacidad y fuerza de voluntad para gestionar mis emociones".

Y añadió: "Manteniéndome firme ante la adversidad. Hace 5 días tuvo mi hija el primer episodio de fiebre y con medicación y reposo fue mejorando".

"El sábado me sume yo a ese mismo cuadro viral… y si bien pensamos que era pasajero fuimos cayendo todos en la familia. Cambio de clima, aire acondicionado y bla bla… Lo cierto es que el cuadro persiste (tos, dolor de garganta y de cabeza, cansancio físico y dolor muscular)", explicó Mariana Brey, también madre de Luca, sobre los síntomas que padecen.

"Dejamos pasar el tiempo correspondiente y decidimos por consejo médico hisoparnos para descartar COVID, esta ola de casos que asusta. Ayer lo hicimos y por suerte dio negativo", remarcó la panelista.

Y cerró: "De todos modos es un virus muy fuerte que afecta las vías respiratorias. En cuanto te sentís un poco mejor volvés a caer. Y acá estamos, así nos encontramos… Abrazadas dándonos mucho amor el mejor remedio para combatir el virus estoicas frente a el".