Los detalles del supuesto romance entre Mariana Brey y Jorge Rial según la mirada de Ángel de Brito

"¿Qué opinás de la amistad de Mariana Brey y Jorge Rial?", y sin dudarlo Ángel dejó ver que entre ellos hay algo más que compañerismo o una mera amistad.

"No son amigos. Se llevan muy bien...", dijo el conductor que, con estas pocas palabras, alimenta de algún modo los rumores de romance entre ambos.

Tremendo cruce en Twitter entre Jorge Rial y Santi Maratea: "Chanta" y "Viejito maní"

Luego de expresar su deseo de que Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 continúe con su legado solidario una vez que salga de la casa, Santi Maratea protagonizó un tremendo cruce con Jorge Rial en Twitter el fin de semana.

El influencer y el conductor se sacaron chispas desde la red social del pajarito después de que el joven comenzó una nueva colecta a la que llamó "compost" y Rial lo trató de chanta, lo que desató un tremendo ida y vuelta entre ambos.

"Básicamente el compost es toda la basura que me tiran la genero, la transformo en algo positivo, productivo. Y de paso me los monto a todos en un huevo. Así que me armé este link de 120 pesos para los que quieran bancarme, bancar la causa de este compost terapéutico", explicó Santi Maratea en una historia de Instagram.

Al ver esto reflejado en un usuario de Twitter, Jorge Rial expresó: "Compostar, el nivel de chanta". A lo que el influencer contestó muy picante: "¿Querés que lo haga con vos también, viejito maní?".