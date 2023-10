La dura embestida judicial de Belén Francese contra Andrea Rincón tras el feroz cruce

"Si te hacés la picante, la arrabalera... y después te querés hacer la que no, la que cambió, la que evolucionó. ¡No! Sos esa y peor", remarcó, indignada con la ex GH.

Embed

Belén también se refirió al presunto cuadro psiquiátrico, que la habría llevar a Andrea Rincón a reaccionar como lo hizo en PH. "Si ella tiene eso que no me acuerdo el nombre.... Primero dijo que no sentía nada, después dijo que sentía todo 30 por ciento... No entiendo... Si ella tiene un diagnostico médico, la tienen que cuidar", consideró.

En el cierre de la nota, la actriz confirmó que analiza la posibilidad de llevar adelante un juicio contra la ex GH. "Ella dice que discriminás a todo aquel que tiene un problema...", le comentó Pía Shaw. "Tampoco la pavada y tratarme de pelo... Es todo un gran disparate. Se maneja con la mentira. Tengo un límite. A mí no me va a ensuciar. Y sino, bueno, tendré que hacer algo legal", concluyó.

Explosivo mensaje de Belén Francese contra Andrea Rincón: "¡Fuera gente violenta y patotera!"

Andrea Rincón y Belén Francese protagonizaron una fuerte pelea en televisión, cuando ambas estaban participando como invitadas del programa PH: Podemos Hablar que se emite los sábados por Telefe.

Y ahora, un día después del cruce al aire, desde Instagram la exvedette lanzó un tremendo mensaje que estaría dedicado a la actriz.

“¡Feliz día, mamitas! Las amo. A exorcizar lo malo siempre uno mismo. ¡Fuera la gente violenta, chorra y mentirosa, patotera y con mala onda!”, arrojó, provocadora desde las stories sin mencionar a la actriz de ATAV 2, pero con palabras que estarían dedicadas a ella.

“¡Vibras oscuras, LEJOS! ¡Viva el amor y la libertad! ¡Viva la libertad! Y el único verde que uso es el de la esperanza por una Argentina mejor. Viva el Amor”, cerró, picante.