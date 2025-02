La dura noticia que recibió Santiago Martínez tras la denuncia de Emily Ceco de Love is Blind

Claro que la denuncia no fue sólo mediática, sino que también fue radicada en la Justicia. Emily denunció a Santiago Martínez por violencia de género el 11 de febrero pasado, con la que logró inmediatamente una orden de restricción. Al tiempo que ahora la investigación corre por cuenta de la UFI 10 de General Rodríguez a cargo de la fiscal Florencia Toscano.

Santiago MArtínez, Emily Ceco y Darío Barazzi en Love is Blind.jpg

Frente a esta repudiable situación, la empresa en la que trabajaba Martínez emitió un comunicado para hacer saber públicamente su postura ante estos hechos y anunció su tajante decisión desvinculándolo instantáneamente del programa de streaming Qué distintos somos ni bien tomaron conocimiento de la denuncia de su esposa.

“Desde River Play Digital manifestamos nuestro repudio absoluto a los hechos de público conocimiento por parte de Santiago Martínez. Por ende, se decidió la desvinculación de manera inmediata de nuestro streaming ‘Qué Distintos Somos’”, anunció el área digital de River Play desde sus redes sociales.

Al tiempo que argumentó su decisión explicando que "En nuestro espacio no hay ni habrá lugar para quienes ejerzan o justifiquen cualquier tipo de violencia”, y finalizaron respaldando a Emily Ceco. “Nos solidarizamos con la víctima y reafirmamos nuestro repudio ante estas situaciones”, concluyó el comunicado.

comunicado River por Santiago Martínez.jpg

Desgarrador mensaje del papá de Emily de Love is Blind contra Santiago Martínez tras la denuncia por violencia

Emily Ceco hizo una grave denuncia por violencia de género contra su esposo Santiago Martínez, relación que se consolidó de manera pública en el reality Love is Blind.

"Me pegó una trompada en la cabeza de espaldas, me empujó contra la cama, no paraba... Nada justifica lo que hizo", dijo la joven entre lágrimas en El ejército de la mañana en Bondi Live, y mostró los moretones en su brazo y ojo por los golpes.

Lo cierto es que desde las redes sociales, los usuarios de redes sociales recordaron el momento en que Claudio, papá de Emily, le daba la bienvenida a Santiago a la familia en el reality, sin saber el calvario que pasaría su hija tiempo después.

"Los veo con ojos de enamorados, espero que a futuro no me defraude", opinaba Claudio sobre Santiago. Y luego le dijo: "Me gustaría que ella sea feliz en todo y la única lágrima que tiene que derramar es de felicidad, ni por tristeza ni por nada".

claudio padre emily ceco duro posteo contra santiago martinez.jpg

"Ya le dije a ella conmigo no te va a faltar nada y la quiero como mi esposa, realmente estoy enamorado", contestaba el joven con una copa de vino en la mano. Y él le contestó: "Si es así, me gustaría que Emily y vos sean felices, bienvenido".

Luego del valiente y doloroso relato de Emily Ceco, Claudio lanzó un durísimo posteo contra Santiago Martínez desde Instagram por lo que le hizo a su hija.

“Esta rata, cobarde y cagón fue capaz de pegarle trompadas en la cara a mi hija. La tuvo secuestrada dos días hasta que pudo escapar. Se llama Santiago Nahuel Martínez", precisó.

Y cerró furioso: "Ya está denunciado penalmente. Esta rata le dijo que no salga a la calle con los ojos morados, que en un par de días se le va y que lo perdone mientras la sometía a golpes. El cagón”.