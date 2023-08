La dura opinión de Cinthia Fernández sobre el romance de Javier Milei y Fátima Florez: "Fue corneta"

El lunes, en LAM (América TV), Yanina Latorre había dicho que la humorista se había separado de Norberto Marcos en noviembre y en diciembre ya se hablaba con el libertario.

"Es raro que ellos digan que están juntos hace 45 días, en vez de decir un mes y medio", lanzó Fernández. Acto seguido, los panelistas empezaron a analizar las fechas y la modelo filosísima disparó: "Entonces Norberto fue corneta".

"¿Yo estoy equivocada o en una nota que hizo en LAM dijo que estaba intentando recomponer la pareja con Norberto?", recordó Fernández. "A ver, pasa que en el caso de ella, terminó con Noberto y se siguen escribiendo, y en el medio aparece uno nuevo", sugirió Fabián Doman.

Embed

La triste reacción del ex de Fátima Florez al enterarse del romance con Javier Milei

Este lunes se conoció el inesperado romance entre Javier Milei y Fátima Florez, y en LAM (América TV) Marina Calabró se refirió al estado anímico de Norberto Marcos, la expareja de la humorista, al enterarse de la noticia.

"¿Y Norberto cómo se enteró de todo esto?, le pregunté. Me dijo: 'se lo conté yo, porque ya lo habíamos hablitado a la prensa, en este caso a Marina, elegimos a Marina, porque es una periodista seria, está bueno que salga en lo de (Jorge) Lanata, obviamente antes se lo avisé a mi exmarido, con tiempo anticipado'", contó Ángel de Brito sobre la charla que tuvo con Fátima Florez.

"Se acaba de enterar hace poco, no es que lo sabe hace mucho", lanzó Yanina Latorre. "Cuando estuvo acá llorando por Roberto ya estaba con Milei. Y hace 45 días. Estuvo acá el 15 de julio", dijo el conductor. "¿No habrá sido después?", se preguntó Calabró que estaba en un móvil. "Querida, esto viene desde diciembre", aseguró la rubia.

En otra parte de la nota, en referencia a Norberto, la angelita invitada, Marcela Baños, recordó: "No se olviden de que cuando a él lo llamaban por teléfono para hacerle alguna nota en un programa él se ponía a llorar".

Y acotó Marina: "Me contaron que hoy lo pasó muy mal Norberto". "Lo habrá llamado todo el mundo", dijo una de las panelistas. "Norberto sigue enamorado, ese es el problema", sostuvo Marixa Balli.

"Me parece, por lo que sé, por lo que me llega del círculo más íntimo de él, que él todavía apostaba a la posibilidad de una vuelta. De hecho, si se fijan en la foto del WhatsApp, este detalle me lo marcó Dani Ambrosino, tiene una foto de Fátima, tiene la silueta de Fátima", agregó Calabró.