La dura opinión de Isabel Macedo sobre la separación de Pampita y Moritán: "Me parece..."

Bajo ese contexto, el cronista indagó: “¿Te molesta que te pregunten por Pampita?”. Fue ahí donde Isabel aseguró que no tenía ningún problema en hablar de ella y acto seguido respondió acerca de la polémica con Moritán.

“No, no me molesta. Para nada. Ella me parece un amor y de todo lo que pase no quiero opinar nada porque me parece re doloroso”, declaró la mujer de Juan Manuel Urtubey.

Cabe destacar, que luego de ver la nota la panelista Laura Ubfal reveló que Isabel Macedo es íntima amiga de Milagros Brito, ex pareja y madre de los hijos de Roberto García Moritán.

Aseguran que Roberto García Moritán estaría iniciando un nuevo romance

Este jueves en LAM (América) en conductor Ángel dio Brito dio a una conocer una explosiva información acerca de un supuesto nuevo romance que estaría iniciando el político Roberto García Moritán, luego de su escandalosa separación de Pampita.

Lo cierto es que hace unos días se viralizo una imagen del político caminando por vía pública con una compra de cervezas y otras bebidas alcohólicas, y Ángel contó que se trataba de la previa a un encuentro con una mujer.

En tanto, el conductor reveló que en el día de la fecha una vecina de Moritán se contactó con él y le avisó que la misma mujer de aquella vez había vuelto al departamento.

“La chica del sábado, del día de las cervezas, volvió anoche al departamento de Roberto García Moritán”, expresó Ángel. Acto seguido, transmitió el mensaje de la vecina y leyó: “Vivo en el edificio de al lado. Anoche entró con la misma chica que el sábado, no es del medio. Se quedó a dormir”.

“La chica hoy salió sola, tenía un bolso negro y anteojos. Todos los encargados del edificio la vieron, deben saber más que yo”, le escribió en otro mensaje dando más actualizaciones.