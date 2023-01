La dura queja de Pedro Alfonso con Paula Chaves: "Me dijo que..."

Embed

Paula sorprendió con su respuesta. "Sí, no nos estaría pasando. La realidad es que nos estamos peleando bastante. Pero lo bueno es que sabemos pelear porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados", sostuvo.

"¿Y por qué pelean?", retrucó el cronista. "Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas. El otro día me dijo: 'Sos la actriz más complicada que me tocó tener'", detalló.

Pedro y Paula se encuentran protagonizando uno de los éxitos de la temporada, Un plan perfecto, en el teatro de El Lago de Villa Carlos Paz.

El duro enfrentamiento que tuvo Paula Chaves con la dueña de la casa que alquiló en Carlos Paz

Este verano, Paula Chaves se encuentra protagonizando la comedia Un plan perfecto, en el teatro de El Lago de Villa Carlos Paz. Por esa razón, se instaló junto a su pareja, Pedro Alfonso, y sus hijos, en esa ciudad.

La actriz y conductora eligió una casa para pasar la temporada en las sierras. Todo iba sobre rieles. Sin embargo, en las últimas horas, se encontró con un problema inesperado.

Paula encontró un perro abandonado y lo llevó a la propiedad, pero la dueña le indicó que no aceptaban mascotas. La mujer de Pedro Alfonso reaccionó molesta, contó los detalles del conflicto en sus redes y puso en adopción a la mascota.

"No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor. ¿Alguna familia que quiera adoptarla?", escribió la actriz y conductora en un posteo en su Instagram.

La propietaria se enteró que Paula hizo esa publicación y no dudó en escribirle. "Paula ahí me acaban de pasar esto. Mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. Es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”, le dijo la mujer a la protagonista de Un plan perfecto.

Finalmente, Paula capturó el chat con la dueña de la casa y lo compartió con sus seguidores. "¿Alguien en Carlos Paz me puede ayudar dando tránsito hasta que consiga una familia?", reiteró.