La dura respuesta de Marta Fort al sobrino de Gustavo Martínez

Así las cosas, no pasó demasiado tiempo hasta que Marta Fort salió a responderle al sobrino de Martínez desde sus historias de Instagram. Tras dos posteos donde despidió a su padrino, apuntó contra Pottery: "La familia estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo, y mi respuesta es tan simple como esta: NUNCA lo dejamos solo, los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando era mi abogado César Carozza y Marisa, mi niñera. JAMÁS lo acompaño a ningún estudio de...".

marta fort historia 3.jpg El posteo de Marta Fort en el que responde los dichos de Nicolás Pottey, el sobrino de Gustavo Martínez que aseguró que siempre lo dejaron solo y sin un peso.

Al tiempo que sumó con respecto a los dichos de que siempre estaba solo: "Y las festividades siempre la pasábamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir y cuando lo invitaba a un lugar prefería quedarse en su casa". Y ya por último, disparó "Y no hablen sin saber, porque hay cosas para hablar pero es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz. Pero por favor, dejen de tirar ese tipo de comentarios".

Cómo se conocieron Ricardo Fort y Gustavo Martínez

A los 62 años, murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort. El entrenador físico se arrojó desde el balcón de su departamento en el barrio de Belgrano.

Aunque dio algunas entrevistas en TV, Gustavo siempre trató de mantener un perfil bajo. Su primera aparición en la pantalla chica fue en Intrusos, donde contó que fue pareja del millonario, pero luego de separaron y quedaron con un vínculo de estrecha amistad.

Ricardo Fort.png Gustavo Martínez y Ricardo Fort.

En una nota con Verónica Lozano, el entrenador físico recordó cómo fue que se conocieron con Ricardo. "Fue en un bar. Unos amigo me habían dicho 'no reunimos en tal lugar, a tal hora' y nunca fueron. Apareció él y me dijo que iba a ir a otro lugar, que si lo podía acompañar. Lo acompañé y ahí nos conocimos", detalló Gustavo.

Fort quedó deslumbrado por un gesto que tuvo el preparador físico después de una fiesta. "Fuimos a desayunar con un grupo. Me levanté, agarré la tarjeta y dije 'pago yo'. Y eso lo movilizó porque estaba acostumbrado a otra cosa", rememoró. "¿Cuándo nació el amor?", le preguntó Verónica. "Cuando me ve en el bar solo. Y, al otro día, me invitó a un concierto.... que era de una cantante española, que ahora no recuerdo", sentenció.