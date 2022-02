Marta Fort rompió el silencio tras la muerte de Gustavo Martínez

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ni vi nada, no escuché nada ni sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo" fueron las primeras palabras de la hija del recordado Ricardo Fort.

marta fort historia 1.jpg La palabra de Marta Fort sobre la inesperada muerte de Gustavo Martínez, quien la crio desde el fallecimiento de su padre Ricardo Fort en 2013.

Y luego agregó "No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó, al rato me entero de la noticia. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona".

En tanto, en una segunda historia Marta despidió a Gustavo Martínez reconociendo lo importante que fue para ella y todo lo que lo extrañará: "De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, Mi padrino", cerró la adolescente junto a un corazón blanco.

marta fort historia 2.jpg Marta Fort despidió a Gustavo Martínez desde sus redes sociales, tras su inesperado suicidio esta madrugada.

La fuerte respuesta de Marta Fort a la familia de Gustavo Martínez

En tanto pasados 30 minutos de sus primeras declaraciones públicas, Marta Fort volvió a sus redes para responderle a los sobrinos de Gustavo Martínez quienes dispararon contra los dichos de su hermano Felipe en el programa de América TV, Es por ahí.

Así, la hija de Ricardo Fort agregó en una tercera historia en la que aseguró "La familia estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo, y mi respuesta es tan simple como esta: NUNCA lo dejamos solo, los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando era mi abogado César Carozza y Marisa, mi niñera. JAMÁS lo acompaño a ningún estudio de...".

marta fort historia 3.jpg Desde su redes sociales, Marta Fort le respondió a los sobrinos de Gustavo Martínez quienes aseguraron que siempre estaba solo y sin un peso.

Al tiempo que sumó con respecto a los dichos de que siempre estaba solo: "Y las festividades siempre la pasábamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir y cuando lo invitaba a un lugar prefería quedarse en su casa".

Y ya por último, disparó "Y no hablen sin saber, porque hay cosas para hablar pero es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz. Pero por favor, dejen de tirar ese tipo de comentarios".

La enfermedad que le diagnosticaron a Gustavo Martínez, antes de quitarse la vida

César Carozza, abogado de la familia Fort, contó cómo fueron los días previos a la muerte de Gustavo Martínez y reveló que el padrino de Felipe y Marta Fort tenía una enfermedad neurodegenerativa.

"Gustavo Martínez tenía un principio de Alzheimer, que derivó en más de una pelea con Felipe Fort", afirmó el letrado en una nota con Argenzuela por Radio 10.

gustavo-martinez con Marta y Felipe Fort.jpg Gustavo Martínez era el tutor legal de Felipe y Marta Fort hasta la mayoría de edad de los mellizos, que llegará en los próximos días cuando cumplan 18 años el 25 de febrero.

Carozza aseguró también que el entrenador físico estaba angustiado por el futuro de Felipe y Martita, que están por cumplir la mayoría de edad. "A todos nos sorprendió la decisión que tomó Gustavo. El tema de que los chicos cumplieran 18 años lo tenía preocupado", agregó el abogado de la familia Fort.

En la nota con Jorge Rial, Carozza se refirió también a los posteos que subió Felipe en Instagram contra Gustavo. “No sé si el enojo de Felipe es por una sensación de abandono, no estoy en la cabeza de los chicos para saber cuál su situación en este momento”, sentenció.