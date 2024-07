La dura respuesta de Virginia de Gran Hermano a las críticas por su papel en Legalmente Rubia

VIR.jpg

En una nota con Socios del espectáculo, Virginia expresó su felicidad tras haber debutado en la obra y contestó a las críticas que recibió por su rápido ascenso profesional. "Tenía muchos nervios porque no solamente era un debut sino algo nuevo en mi carrera. Siempre el primer día es así, pero bueno hoy fue doble", contó luego de su primera función.

image.png

La ex GH también respondió a las críticas y puntualizó en Aníbal Pachano, que cuestionó que los productores convoquen a participantes de realities para sus proyectos. "Hay como una 'hermanitis' dando vueltas por parte de los productores", había dicho el coreógrafo.

En ese sentido, Virginia expresó: "El prejuicio está y está bien. Sé que hay otros artistas que tienen una gran trayectoria y que podrían estar acá pero bueno, me eligieron a mí. Yo no iba a negarme por no tener trayectoria. No tengo trayectoria en esto, en lo que es comedia musical o en una obra de teatro, pero yo hace trece años que hago stand up".

"Hice unipersonales, tengo escenario encima. Tal vez no era conocida y por eso entré a Gran Hermano. Para que me conozcan y poder vivir de lo que me gusta. Las críticas están bien y las acepto. Podría haber venido otra gente pero bueno, me llamaron a mí", agregó.

image.png

Lejos de mostrase con aires de diva, Virginia reconoció sus flaquezas y prometió mejorar día a día en su papel junto a Laurita. "Yo vi el show con Georgi Tirotta, no lo vi con Costa. Ella es una genia, súper completa. Yo dije: 'Wow, si tengo que hacer eso olvidate'. Obviamente, el personaje lo adaptaron... yo no canto, no bailo, hablo nada más", sostuvo.

virginia demo.jpg

Al finalizar, al ser consultar si invitaría a Pachano a ver la obra, contestó: "Ahora no lo invitaría. Mejor voy a esperar a tener unas cuantas pasadas más. Igual, está bien. Yo no me enojo con esas cosas. Es totalmente lógico. Me convocaron, yo dije que sí. No me iba a perder la oportunidad. Seguramente, hay muchas personas que lo pueden hacer mejor pero bueno, me convocaron a mí y yo lo voy a hacer muy bien".

Embed

Así fue el debut de Virginia Demo en Legalmente Rubia: a sala llena y con ovación del público

Esta semana, la ex participante Gran Hermano, Virginia Demo, debutó en la calle Corrientes con el musical de Legalmente Rubia, para el cual se puso en la piel de Paulette tras la baja de Costa en los últimos días.

La obra está basada en la película que se estrenó en el año 2001 y es protagonizada por Laurita Fernández como Elle Woods, y la acompañan Federico Salles, Mario Pasik y Santiago Ramundo.

Horas antes del debut, Virginia compartió en sus redes sociales un video con el cambio de look para transformarse en la icónica Paulette y adelantó: "Bueno acá estoy, en el Teatro Liceo. Increíble, pero real. ¡Soy Paulette!".

Virginia Demo legalmente rubia

Cómo era de esperarse en una obra que viene siendo tan exitosa, el teatro se encontraba con la sala llena y el público se deshizo en aplausos cuando la oriunda de La Plata pisó el escenario por primera vez.

"Me encantaba que no lo iban a esperar, que haya cierta mirada hasta con prejuicio de 'ay, la de Gran Hermano'. Justamente, la obra habla de eso, de derribar prejuicios", había expresado Laurita sobre la incorporación en Socios del Espectáculo.