La durísima frase de Costa sobre la salida de Marisa Brel de Gran Hermano

A raíz de la polémica, LAM (América) habló con Costa, también parte del equipo de analistas, que sorprendió con su contundente opinión acerca de la renovación de panelistas.

“Ella nos mandó un mensaje, nosotras teníamos un grupo de analistas de Gran Hermano y mandó un mensaje despidiéndose, diciendo que iba a viajar bastante y que no iba a formar parte del debate. La verdad que me sorprendió por lo recontra fanática que es ella”, comenzó diciendo.

Sin embargo, destacó: “Ayer Tauro dijo algo brillante. Defendiéndola decían que es histórica, y dijo 'chicos no hay nadie histórico'. Es así, no existimos, de acá a la esquina hay una cola de gente esperando para trabajar en los medios. Somos muchos y muy pocos puestos para ocupar”.

“La decisión la tiene el canal y la producción,. Kuarzo y Telefe sabrán por qué no la convocaron. Pero no creo que haya una razón de base, como cuando un hombre te deja, no sos vos, soy yo”, aseguró.

Y finalizó: “Entiendo su llanto porque sé que es ciclo que ella adoraba. Pero a veces simplemente no te quieren, ¿qué vas a hacer?”

Marisa Brel enfrentó la polémica tras su desvinculación de Gran Hermano: "Me quedé afuera"

Falta aproximadamente un mes para el comienzo de una nueva edición de Gran Hermano (Telefe), y tras conocerse quiénes formarán parte del debate del reality, una importante ausencia causó polémica entre los fanáticos.

Se trata de la periodista Marisa Brel, a quien Ángel de Brito mencionó este viernes dando a conocer la noticia de su baja. “¿Por qué sacaron a Marisa del debate de Gran Hermano?”, se preguntó el conductor en su cuenta de X.

Ante las dudas, Primicias Ya fue en busca de respuestas y habló con Marisa Brel acerca de los motivos para que no esté presente en la edición 2024-2025.

“La verdad que no me tienen en cuenta para este año", comenzó diciendo.

Luego, explicó cómo se dieron las cosas con el canal y aseguró: "Yo llamé a la producción, que amo, para organizarme porque tengo un montón de viajes por delante, y me dijeron que no me tenían en cuenta para este año. Que yo soy buenísima y todo, pero que van a hacer algunos movimientos y me quedé afuera”.

“Es triste, hice ocho ediciones de Gran Hermano, amo al formato, amo Telefe pero no hay un por qué. No pasó nada, me hablan maravillas de mi, pero no me tienen que en cuenta”, reconoció dolida por la noticia.