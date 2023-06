La dura embestida judicial de Morena Rial contra Silvia D' Auro

More quiere ir hasta las últimas consecuencias contra su madre. "El otro día hablé con varias personas que me dijeron: 'yo para un juicio salgo como testigo, pero en la Tv no'", añadió.

La joven indicó que en el colegio eran varias las personas que sabían de su calvario. "Hay 28 testigos... está la directora, la secretaria. Ella iba y decía: 'que no le den pan, que no le den esto, que no le den lo otro'. No quería que vaya a la Iglesia porque decía que yo era una chica mala'", recordó.

Al finalizar, Marcela quiso saber si también accionará contra Jorge. "Todavía no está en mis planes. Con Silvia vivimos una violencia física y psicológica diaria". sentenció.

Se filtró un tremendo audio de Silvia D' Auro con una dura acusación contra Morena Rial

Hace 10 años, la periodista Fernanda Iglesias entrevistó a Silvia D' Auro, la ex pareja de Jorge Rial y mamá adoptiva de Morena y Rocío. En esa nota, la empresaria habló por primera vez de su relación con el periodista y su vínculo con sus hijas.

El miércoles en LAM pasaron un tremendo audio de ese reportaje, que se filtró en los medios, poco después de la publicación del artículo. Fernanda Iglesias entregó el crudo de la grabación a un productor de TV, que lo usó para un programa sin ninguna edición.

"Tuve que ponerle llave a los placares porque Morena me robaba la ropa”, decía Silvia en ese audio y esbozaba una espeluznante teoría: "Los chicos adoptivos tienen como una historia que, como creen que fueron robados, que tiene que ver un poco esto con lo de los hijos de los desaparecidos, tienen una tendencia a robar".

"A robar plata, a robar cosas, a esconder cosas, porque siente que fue lo que con ellos hicieron", termina diciendo la ex de Jorge Rial, en la última parte de la grabación.