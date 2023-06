Se filtró un tremendo audio de Silvia D' Auro con una dura acusación contra Morena Rial

Embed

"Tuve que ponerle llave a los placares porque Morena me robaba la ropa”, decía Silvia en ese audio y esbozaba una espeluznante teoría: "Los chicos adoptivos tienen como una historia que, como creen que fueron robados, que tiene que ver un poco esto con lo de los hijos de los desaparecidos, tienen una tendencia a robar".

"A robar plata, a robar cosas, a esconder cosas, porque siente que fue lo que con ellos hicieron", termina diciendo la ex de Jorge Rial, en la última parte de la grabación.

Morena Rial.jpg

Se conoció una impactante historia, que describe el desprecio de Silvia D'Auro a sus hijas, Morena y Rocío

Hace unos días, Morena Rial estuvo en A la tarde (América Tv) y contó el calvario que era su vida cuando Silvia D' Auro estaba en pareja con su padre, Jorge Rial.

"Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", contó la joven en el programa de Karina Mazzocco.

En las últimas horas se conoció una historia impactante, que describe el deprecio que Silvia tenía con sus hijas, Morena y Rocío. Todo se supo luego de una afirmación del periodista Chiche Gelblung en Polémica en el bar.

Embed

“Yo creo que la estética de las chicas no resultó ser lo que quería la madre y no sé si el padre”, lanzó el panelista. Enseguida, Marcelo Polino acotó: “Tomo algo de lo que dice Chiche. Morena dijo que Silvia D’Auro las sentaba frente al televisor y les decía ‘si ustedes siguen comiendo van a ir a ese programa’. El programa era Cuestión de peso”.

Chiche también recordó otra situación, de la cual él fue testigo. “En mi casa apareció la abuela, la madre de Silvia, con Morena. Morena era chiquita, tendría 7 u 8 años”, rememoró el periodista.

“Charlamos y me dice ‘la saco a comer’. ‘¿Por qué?’, le pregunto. ‘Porque tiene hambre. La madre la mata de hambre’”, sentenció el panelista de Polémica en el bar.