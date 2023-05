La emoción de Agustina Kämpfer al presentar su libro y el dulce mensaje de su hijo Juan: "Lo hiciste..."

agustina kampfer y su hijo .jpg

“Hubo mucha magia en los momentos en los que escuchaba los casos que conforman este libro. A muchas de las parturientas no las conocía de antes y ellas igual confiaron. Eso es impagable. Algunas están hoy en esta sala y recién hoy voy a conocerlas personalmente. No las voy a exponer porque sus relatos son anónimos y les preservo su identidad con absoluto respeto, pero les pido un aplauso para ellas también, por la valentía que tuvieron al abrir sus corazones a las lectoras y los lectores”, continuó, en agradecimiento a las mujeres que entrevistó y que dieron forma a los capítulos que retratan casos reales de mujeres que atravesaron complejidades durante sus embarazos.

“Seleccioné cada capítulo desde el lugar de la reconstrucción, desde la felicidad que estas protagonistas finalmente sienten por el camino que recorrieron y desde el ejemplo que son, esperando que a ustedes les toque el corazón leer sus experiencias tanto como me tocaron a mí, escribiéndolas”, cerró.

Al terminar el encuentro su pequeño Juan, de cinco años, corrió al escenario a abrazarla y, enterneció a toda la sala con un grito muy especial para su mamá: “¡Lo hiciste muy bien!”, le dijo y cerró con broche de oro la presentación.

Crédito: Gentileza Agustina Kämpfer / Gabriela Ojeda

La felicidad de Agustina Kämpfer por el cumple de su hijo

En un clima de alegría y emoción por el quinto cumpleaños de su hijo Juan, Agustina Kämpfer organizó una velada en la que no faltó un solo detalle.

Desde la repostería de diseño hasta la ambientación, el festejo reflejó los deseos del pequeño, de pasar una tarde como si estuvieran en Howarts, el colegio de Harry Potter.

"Él estuvo exultante, no paró de bailar y reír. Es uno de los últimos en cumplir años en su salita, así que desde hace meses me venía preguntando, sistemáticamente, cuánto faltaba para que le tocara a él. ¡Ahora me esperan doce nuevos meses de cuenta regresiva!”, dijo la conductora, entre risas.

Al cumpleaños también asistió Carlos Gianella, el novio de Agustina, con quien se reconcilió hace unos meses tras una separación de aproximadamente un año.