Agustina Kämpfer meditó en televisión para que baje el dólar y generó polémica: "Ommm"

El video con el curioso momento televisivo fue presentado por Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, El Trece, y cuestionó: “Estamos con el dólar casi a 500, 482, está altísimo, entonces Agustina Kampfer hizo una meditación en televisión para que baje, justo ella que fue la mujer de un ministro de economía".

“Y a la cuenta de tres le voy a pedir por favor que diga la frase ‘que baje el dólar’. ¿Estamos listos? Uno, dos, tres”, pidió uno de los integrantes del ciclo a sus compañeros.

“Qué baje el dólar”, se lo escuchó decir a uno de los panelistas. “Agustina, ¿lo tenés?”, continuó el que la estaba guiando al grupo. “Lo tengo, lo siento”, respondió Agustina. “Que baje el dolar, ommm”, dijo con esperanza la conductora.

“Chicos, con los ojos abiertos, lo han hecho muy pero muy bien. Mañana podemos tener buenas noticias, atentos los mercados”, cerró el panelista.

La intimidad del cumpleaños de Juan, el hijo de Agustina Kämpfer

En un clima de alegría y emoción por el quinto cumpleaños de su hijo Juan, Agustina Kämpfer organizó una velada en la que no faltó un solo detalle.

Desde la repostería de diseño hasta la ambientación a cargo de Guacamole Eventos, el festejo reflejó los deseos del pequeño, de pasar una tarde como si estuvieran en Howarts, el colegio de Harry Potter. La organización estuvo a cargo de la baby party planner Michelle Bellver.

“Fue el primer festejo de Juan con sus amigos y amigas del jardín, porque entre las cuarentenas por el covid y lo chiquito que es, antes solo pudimos hacer encuentros familiares o solitos, así que fue algo nuevo para los dos, ¡es toda una responsabilidad recibir tantos niños en casa!", señaló a PrimiciasYa.

"Él estuvo exultante, no paró de bailar y reír. Es uno de los últimos en cumplir años en su salita, así que desde hace meses me venía preguntando, sistemáticamente, cuánto faltaba para que le tocara a él. ¡Ahora me esperan doce nuevos meses de cuenta regresiva!”, añadió la conductora de Algo que Contar, entre risas.

Al cumpleaños también asistió Carlos Gianella, el novio de Agustina, con quien se reconcilió hace unos meses tras una separación de aproximadamente un año.