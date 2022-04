La emoción de Benjamín Vicuña al imaginar un reencuentro con su hija Blanca: "Esa hora mágica"

"Tengo una imagen, y creo que también hay una foto, de un atardecer, de una hora mágica, con mi hija Blanca, en la playa, que siempre la veo, porque creo en los reencuentros, y es lo más cercano que tengo. Y es como me lo imagino también", dijo Benjamín, emocionado.

Y luego agregó: "Me lo imagino con esa brisa, con ese océano, con esas caras, que por esa hora del día y la luz se van más allá de lo que aparentan ser".

Benjamín Vicuña habló de la muerte de su hija Blanca: "Me amigué con Dios"

Benjamín Vicuña se refirió al duelo por la muerte de su hija Blanca Vicuña, trágico episodio que marcó para siempre su vida y la de Pampita, ocurrido en septiembre de 2012.

El periodista Luis Corbacho, en una entrevista para El Planeta Urbano, le preguntó al actor chileno si quedó "paranoico" con el tema salud por su hija Blanca, quien falleció tras contraer una bacteria en un viaje a Cancún.

Ante esta fuerte consulta, el actor contestó: "No, porque, justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero".

Y amplió con entereza: "Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné".

Y para cerrar el tema, Benjamín expresó: "Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida".