La incomodidad de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por su relación con las madres de sus hijos

Benjamín Vicuña y sus hijos.jpg Benjamín Vicuña junto a sus 5 hijos.

Y además agregó sobre el tema "No creo que algún tipo que esté separado quiera llevarse mal con la madre de sus hijos", y ya algo más relajado explicó "La idea es tener buena onda... Al menos con respecto a la organización, a la logística, que a veces es tan difícil", soltando una carcajada un tanto irónica.

En tanto, ya como para darle un cierre a la incómoda consulta Benjamín Vicuña repitió "Como todos los padres separados, buscamos la manera para tener calidad de tiempo con los niños, y no perder eso".

Sorpresivamente Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre su noviazgo con Eli Sulichin

Después de tantos escándalos en los que se vio involucrado en los últimos años, desde hace un tiempo Benjamín Vicuña optó por bajar el perfil y no hablar de su vida privada, sobre después de la escandalosa separación de la China Suárez en agosto pasado. Pero resulta que cuando estuvo invitado a Cortá por Lozano, el magazine de las tardes de Telefe, para promocionar la flamante ficción del canal, El primero de nosotros, y no tuvo más remedio que hablar de su nuevo romance con Eli Sulichin.

Así fue que, ni lerda ni perezosa, Verónica Lozano aprovechó la visita del actor al programa para tirarle "Así que estamos pololeando...", refiriéndose al noviazgo con un término bien chileno. Por lo que Benjamín no tuvo más remedio que admitir "Estoy pololeando. Estoy contento, estoy feliz".

Benjamín Vicuña captura Cortá por Lozano.jpg Benjamín Vicuña contó detalles de su noviazgo con Eli Sulichin cuando visitó Cortá por Lozano (Telefe).

Y si bien ya se sabía cómo se conocieron, la conductora quiso que lo cuente el protagonista de la historia en primera persona. De manera que Vicuña explicó "Nos conocimos en el bautismo de mi hijo Benicio, que también era el bautismo de Anita -la hija de Pampita con Moritán- Hicimos un 2x1". Y ante la consulta de si Pampita, su ex, es muy amiga de Eli, el chileno volvió a explicar "Eli estaba como invitada de la familia, porque su mamá es muy amiga de Caro".

Pero la cosa no quedó ahí porque Lozano siguió preguntando, y quiso saber si fue amor a primera vista. Frente a esto Vicuña se sinceró: "No sé cómo fue. Fue bonito, intenso. La verdad es que está bueno. ¿Qué puedo decir?". Pero como si esto fuera poco, la conductora fue por más y le habló de los rumores de casamiento e hijos con Sulichin. Ante este comentario el chileno soltó una carcajada y se limitó a asegurar "Estamos bien, es una mujer increíble que banca. Estamos compartiendo esta serie, me acompañó a Mendoza para un estreno. Es una compañera, de eso se trata".