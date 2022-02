La emoción de Griselda Siciliani tras su regreso al teatro: "Siento que este personaje me representa"

Pura sangre, el amor es un monstruo se presenta en el Multitabaris y las funciones son de miércoles a domingos.

En la noche del miércoles, diversas figuras del espectáculo asistieron al estreno de esta nueva obra, como Carla Peterson, Martín Lousteau, Jorge Telerman, Leticia Siciliani, Costa, Soledad Silveyra y Julieta Cardinali, entre otros.

La palabra de Griselda Siciliani

En diálogo con PrimiciasYa, Griselda contó cómo se sintió tras el debut: "Estoy feliz, son funciones que dan mucho nervios pero también se siente mucha calidez de los colegas, de los amigos y de la prensa".

"Me da mucha emoción, extrañaba mucho estar en el escenario. Ya hacía bastante tiempo que no estaba y volver con un proyecto propio junto a Jorgelina y Carlos es muy lindo. Nos propusimos hacer algo que nos representara y lo logramos creo al menos en estas primeras funciones con la devolución que nos da la gente", añadió.

Pura Sangre

También habló de la temática que aborda la obra: “A nivel profesional me deja mucho esta obra. Es un personaje arrasado por los mandatos, que genera mucha empatía por el desastre que está viviendo y que va haciendo un tránsito hacia encontrar su singularidad. Además siento que el personaje me atraviesa y me representa tal vez, y eso me enriquece mucho más que otros materiales que me han tocado ”.

"Estoy muy feliz haciendo lo que me gusta, con amigos y con gente que amo y admiro. Pura sangre trae cosas lindas este año", cerró Griselda Siciliani.

