Griselda Siciliani vuelve al teatro de una manera muy especial

La dirección de Carlos Casella y Jorgelina Aruzzi arma el juego para que la lucidez de Siciliani seduzca, haga reír y cuestioné la manera en que amamos.

Los textos de Aruzzi, las coreografías de Casella, la música de Martín Bosa, la escenografía de Mariana Tirantte, el diseño lumínico de Paula Fraga, y el vestuario de Cecilia Alassia nos sumergen en un mundo delicado y de ensoñación, que hacen del espectáculo una pieza única en su expresión.

Griselda Siciliani reveló el peor momento de su vida

Griselda Siciliani le dio una vuelta a su carrera hace unos años. La actriz se alejó de la pantalla chica y se llenó de proyectos en el extranjero. Incluso estuvo un tiempo en Barcelona rodando una película.

Siciliani fue elegida por Cesc Gay para ser parte del filme Sentimental y luego en plena pandemia, se animó a un importante desafío en México para grabar una ficción, de la cual por el momento no puede brindar detalles.

Por estos trabajos pasó un muy mal momento: debió estar meses alejada de su hija Margarita, que tiene junto a Adrián Suar.

"Pasé cinco meses alejada de mi hija y fue muy doloroso extrañarla", reveló en el programa de Florencia Peña.

"Mi hija tiene una sabiduría que me supera ampliamente. Es muy maestra de la vida, de como pensar su propia vida. Pude hacer ese trabajo porque tiene a su papá. Tuve pánico, en un momento fue lo peor y casi me achico, pero después me di cuenta de que ella estaba bien", explicó la actriz.

"Me tocó un desafío muy importante para mí, en plena pandemia, cuando no se podía salir, y fue un desafío profesional enorme y no me quedó cabeza para nada más", contestó con cautela.