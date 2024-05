La emoción de Jimena Barón tras el importante logro de su hijo Momo: "No deja de sorprenderme"

Acto seguido, remarcó: "Él me dijo que estaba nervioso, pero llegó feliz. La verdad que la rompió. No lo había visto patinar así, y eso que lo acompaño siempre. Al margen de que salió segundo y quedamos todos totalmente sorprendidos, no deja de sorprenderme Momo en sí. Su empatía, su humildad, su valentía, su perseverancia y su disfrute".

"Después le preguntaron si quería dar una nota y él me miró como preguntándome si podía. Obvio. Y ahí quedé yo atrás de cámara, viendo a este pibe que presiento que tiene un futuro hermoso y yo tengo la suerte de poder estar ahí cerca para verlo", continuó.

Además, expresó: "No puedo explicar la felicidad que me da ser la mamá de Momo. A veces es un sentimiento desbordante, a veces me asusta como un hijo arrebata todo el sentido de la vida y se roba hasta la razón. Momo, sos lo más importante para mí y poder acompañarte es un regalo que agradezco a diario, lo agradezco de verdad todas las noches antes de dormir".

"'Me divertí que es lo más importante'. Cuánto aprendo con vos hijo, aprendo de vos todo el tiempo. Gracias. Te amo hasta un lugar que te imaginas, pero no conocés", cerró la artista.

Jimena Barón habló sobre la maternidad y causó revuelo tras una profunda reflexión

En las ultimas horas Jimena Barón utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidoras, y fiel a su estilo, decidió darles consejo sobre la maternidad a aquellas que tienen más de 30 años.

“Las mujeres de mi edad, entre los 35 y los 40 años, si estamos en una relación, le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance", comenzó diciendo en un video que luego se volvió tema a debatir en las redes.

"A los 40 el pibe está en el boliche pensando qué trago quiere tomar, todavía no sabe bien ni siquiera eso, y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico. Son años que son muchísimo más importantes que esos cinco años en la vida de un chabón común y corriente", siguió Jime.

Actualmente, la cantante de 36 años está en pareja con Matías Palleiro y hace algunos meses confesó que le gustaría volver a ser mamá junto a él, pero que no de ser así ya no tendría mas hijos.

"Son nuestra última chance de ser madre. Entonces, chicas, cuidado, cuídenlos, valen oro, fíjense con quién están. Tengan mucho cuidado con estos últimos años que después no hay vuelta atrás", continuó la autora de La Cobra.

Y concluyó: “No les den sus años 37 y 38 a alguien que ni siquiera saben, si va a querer, si no va a querer, no. Son años súper importantes, son los últimos, son irrecuperables”.