La emoción de la hija menor de Cinthia Fernández al recibir una tierna sorpresa por su cumpleaños

En las imágenes se puede ver a una persona disfrazada de dinosaurio, quien es Carmen, la exniñera de Francesca, Charis y Bella. La mujer -antes de que la niña se diera cuenta de que es ella y se emocionara hasta las lágrimas- le dio pistas que estaban pegadas en el traje que usaba para que adivinara quién estaba detrás del traje.

Sus hermanas Charis y Bella también se mostraron muy movilizadas al ver a Carmen, quien las cuidó durante mucho tiempo hasta que decidió irse a vivir a Ecuador.

El insólito detalle en una foto romántica de Cinthia Fernández y Roberto Castillo que desató críticas

Desde que oficializó su relación con el abogado Roberto Castillo, Cinthia Fernández está más feliz que nunca y lo hace saber a través de sus redes donde mantiene un activo ido y vuelta con sus casi seis millones y medio de seguidores.

Es así que recientemente la mismísima Cinthia le confió a sus followers que junto al abogado planean casarse en diciembre de 2025.

En tanto, durante este fin de semana largo, aprovechando que sus gemelas tenían que jugar un partido de fútbol armó una escapada familiar con su pareja y una de sus hijas a Mar del Plata. Así, desde sus Instagram Stories compartió varias imágenes.

Al tiempo que luego subió un romántico posteo. "Mi compañero. No me entra el corazón en el pecho de lo que te amo. Gracias porque al mirar al lado siempre estás Roberto Castillo", escribió Cinthia declarándole su amor. Pero lo que jamás iba a pensar, era que al mostrarse al natural con algunas canas en su cabellera recibiría una tremenda ola de críticas.

Fue así que Fernández no dudó en salir a responderle a todos y con todo. "¿Por qué no me dejan de romper los huevos con mis canas en el posteo? No tuve tiempo de ir a la peluquería pero ¿ustedes no las tienen? Qué ganas de joder que tienen. Cómprense una vida", lanzó furiosa.

"Yo las tuve siempre y ahora no pude teñirlas... son pesadas eh. Prefiero mostrarme así, antes que con 50 filtros, con la boca toda operada y con ojos verdes como hacen otras", sentenció picante.