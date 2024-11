Cinthia Fernández salió al cruce y defendió a Roberto Castillo tras las acusaciones de su ex

Firme en sus convicciones, la panelista respondió: “Me parece perfecto. No escribe sobre nadie, solo sobre su situación actual, que es inaguantable. Para poner plata podés ser padre, pero para el resto no".

"De todo hay pruebas: comprobantes de pago, depósitos, impedimento de contacto, mensajes, audios. En ninguna separación los hijos deben ser rehenes ni objeto de negociación. Yo, con todos los quilombos que tuve, jamás lo hice", advirtió.

Además, agregó: “Así como 7 de cada 10 mujeres no pueden hacer cumplir los derechos de sus hijos, también hay un pequeño porcentaje que hace negocio con la cuota alimentaria para no laburar. Y eso lo dije incluso cuando estaba luchando por mi tema".

“Todo debería ser más rápido y más justo en el ámbito de familia. Ambos padres deben trabajar y ocuparse por igual de los hijos, tanto económica como presencialmente”, concluyó.

Cinthia Fernández sobre Roberto Castillo y su ex

Roberto Castillo reveló la importante suma de dinero que le da a su ex tras ser acusado por violencia económica

La furiosa batalla entre Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana pareciera no tener fin. Mientras que la arquitecta, madre de sus dos hijas más chicas, asegura que el abogado que rompió con ella por Cinthia Fernández, él jura y perjura que la relación ya estaba terminada desde mucho antes.

Pero lo más grave es que Daniela también viene acusando a su expareja de ejercer "violencia económica", dado que según ella le pasa una cuota alimentaria para sus hijas que no alcanza para cubrir los gastos mensuales de las dos nenas.

Así las cosas, y tras la más recientemente acusación de Daniela Vera Fontana a través de sus redes sociales, Roberto Castillo publicó un extenso descargo a través de sus Instagram Stories, donde no solo desmiente a su ex sino que deja entrever que ella obstaculiza el contacto con sus hijas.

"Quizás para algunas personas sea insignificante la suma de 5 millones de pesos por mes que destino a mis dos bebés. Dos bebés a las cuales extraño en cada uno de los momentos donde se me impide el contacto. Para mí es un insulto a las madres que exigen las necesidades básicas de sus hijos", expuso Castillo en el comienzo de su posteo.

Al tiempo que en otro pasaje, planteó: "En el supuesto de querer hablar de la problemática, debería analizarse por qué uno solo de los padres debe responder ante todas las obligaciones de sus hijas mientras la otra parte se divierte en las redes sociales. ¿De verdad les parece que esto es violencia económica?".

Así como también arremetió: "A esto sumen el hecho de que tengo que pedir por favor para saber la ubicación de ellas, hicieron varios viajes durante estos meses y jamás me consultaron ni me avisaron nada sino que me iba enterando por las redes sociales. ¿Ustedes qué creen a mí me permitirían llevármelas de viaje a algún lugar?".

"Ahora me enteré una noche antes que volaban a ver las ballenas, ¿para tener información no soy padre? Y se imaginarán que no tengo la menor idea cuándo regresan, pero siempre vivo intentando no entrar en conflicto y elijo quedarme callado. Hasta hoy", sumó, en tanto, en otro pasaje de su posteo demostrando así su voluntad conciliatoria.