La emoción de Lizy Tagliani al hablar de sus deseos de ser madre: "Estoy averiguando"

Luego, entre lágrimas, señaló: “Y ojalá lo pueda hacer porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, aunque no vaya a parir yo, mi corazón sí”.

“Llamame mamá, papá, trav trav, Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida me dio te lo quiero dejar a vos”, comentó conmovida Lizy sobre sus ganas de formar una familia con un hijo.

Lizy Tagliani reveló en el programa de Andy Kusnetzoff que empezó a averiguar distintos métodos para cumplir su deseo de ser madre: “Estoy averiguando, puede ser la adopción que es muy difícil”.

“Puede ser de otra forma que es muy caro, no sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas”, cerró la humorista.

Lizy Tagliani reveló por qué quiere casarse con su novio mendocino

La conductora y humorista Lizy Tagliani vive un gran momento de la mano de Sebastián Nebot, su nuevo novio, luego de la tristeza que le generó la ruptura sentimental con Leo Alturria a comienzos de este año en medio de un escándalo con una tercera por el medio.

Es así que, entrevistada por el programa Socios del espectáculo (El Trece) a la salida de Los Bonobos, la obra teatral que protagoniza con mucho éxito en el teatro Lola Membrives junto a Campi, Peto Menahem y Osqui Guzmán, reveló por qué ya habla de casamiento con el mendocino.

"Estamos muy bien. Estamos viendo el tema de la convivencia, él primero tiene que conseguir trabajo acá", declaró Lizy sobre su presente sentimental. Al tiempo que sobre un posible casamiento, la conductora de Telefe se sinceró "No sé eh...", si bien reconoció que "Es muy pronto, pero siempre hablamos de eso", agregó.

Asimismo sobre sus ganas de dar un paso más en la relación amorosa con Nebot, Lizy Tagliani deslizó entre risas "Yo me quiero casar, me gusta. No digo que con todos me quería casar, porque sino...". Y concluyó admitiendo que "Siempre hablamos de lo que quiere cada uno, pero no tan en un 'nosotros' porque es muy pronto".