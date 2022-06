Lizy Tagliani reveló por qué quiere casarse con su novio mendocino: "Siempre hablamos..."

Lizy Tagliani y Sebastían Nebot historias beso.jpg Lizy Tagliani junto a su actual novio, el mendocino Sebastián Nebot.

"Estamos muy bien. Estamos viendo el tema de la convivencia, él primero tiene que conseguir trabajo acá" declaró Lizy sobre su presente sentimental. Al tiempo que sobre un posible casamiento, la conductora de Telefe se sinceró "No sé eh...", si bien reconoció que "Es muy pronto, pero siempre hablamos de eso", agregó.

Asimismo sobre sus ganas de dar un paso más en la relación amorosa con Nebot, Lizy Tagliani deslizó entre risas "Yo me quiero casar, me gusta. No digo que con todos me quería casar, porque sino...". Y concluyó admitiendo que "Siempre hablamos de lo que quiere cada uno, pero no tan en un 'nosotros' porque es muy pronto".

Embed

La foto íntima del novio de Lizy Tagliani en la cama

Lizy Tagliani está pasando un gran momento sentimental en medio de su noviazgo con Sebastián Nebot tras aquella escandalosa separación del rugbier Leo Alturria.

"Se llama Sebastián, tiene 33 años, es mendocino, hincha de Boca y militante del Frente de todos. Empezaron a hablar virtualmente y hay amigos en común... Esta semana Sebastián viajó a Buenos Aires y se alojó en la casa de Lizy", afirmó el periodista Guido Záffora en el ciclo Es por ahí cuando recién surgía el rumor de romance de la conductora.

Lo cierto es que la conductora pasa gran parte del día acompañado de su nuevo novio y en las últimas horas compartió una tierna postal de él recostado en la cama junto a su perro.

Lizy contó que su novio justo se había vacunado contra el Covid y quedó cansado tras la aplicación: "Uno se vacunó y quedó detonado y el otro lo acompaña jaaaaaa hay justo como te quiero. Gracias @sebasnebot por amar a mis bebés", indicó.

lizy tagliani.png El posteo de Lizy Tagliani, compartiendo una postal de su novio y su mascota.

La animadora mostró así la imagen íntima de su novio durmiendo junto su mascota y la llenó de ternura.