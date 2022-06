La inédita foto de la infancia que posteó Lizy Tagliani con un sensible mensaje: "Tranquilo Luisito..."

"Al lado del letrero de la escuela al lado de no recuerdo quién, estoy... con los hombros encogidos, quizá por miedo, quizá por vergüenza, no recuerdo. Pero ya en ese entonces sentía algo en mi que me decía no tengas miedo que vas a poder vas a salir" fueron las primeras y emotivas palabras de Lizy Tagliani, donde aseguró que desde aquella época sabía que de alguna manera saldría adelante y lograría cumplir sus sueños.

Lizy Tagliani foto escuela primaria BASE.jpg En 1980 Lizy Tagliani cursaba 4° grado en la Escuela N°56.

Al tiempo que concluyó recordando lo que pensaba a sus 8 años: "Algún día vas a encontrar esta foto que hoy no tenés porque no hay plata para retirarla y vas a decir no importa si hay plata o no... Lo importante es no sentir miedo por decir y vivir como uno quiere ... Tranquilo Luisito que allá en los próximos días vas a brillar y vas a estar orgulloso de ser quien gestó y aguantó los trapos de una Lizy que se viene... Te amo siempre estás en mi. Sos yo y yo soy vos .... Te amo luisito".

El sueño cumplido de Lizy Tagliani: "¡Qué felicidad!"

Lizy Tagliani, en medio del buen momento que atraviesa, celebró a fines del mes de mayo una muy linda noticia: después de muchos años de trabajo y esfuerzo, pudo comprar su primer auto 0KM.

“Después de tanto sacrificio... bah, de tanto trabajo, me tocó venir a retirar el auto”, dijo Lizy muy contenta por su gran logro. “¿No es divino? ¡Es un sueño! Así puedo ir a la casa de cualquiera. Estoy chocha”, añadió pura felicidad.

lizy tagliani 1.jpg Lizy Tagliani y su primer auto 0Km.

Y remarcó: “¡Qué felicidad! La quiero compartir con ustedes, que son parte. No puedo llevar a lo seis millones a dar una vuelta, pero se lo merecerían".

"Ojalá todos puedan cumplir sus sueños”, finalizó Lizy Tagliani muy contenta y deseando que sus fans puedan también cumplir sus anhelos.