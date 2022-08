 La emoción de Matías Defederico por el alta de Francesca: "Qué fuerte sos"

El exfutbolista fue duramente criticado, en especial por Carmen Barbieri. A hija de Cinthia Fernández le dieron el alta médica y Francesca se reencontró con sus hermanas, Charo y Bella. Hasta pudo meterse a la pileta y disfrutar del parque de atracciones en familia.

Y al ver esas imágenes, Matías Defederico, compartió un emotivo mensaje: "Arriba, mi negrita hermosa. Qué fuerte sos, pa".

Cinthia Fernández

Carmen Barbieri muy dura con Matías Defederico

Carmen Barbieri mostró toda su indignación con Matías Defederico por no viajar a Punta Cana para estar con su pequeña hija Francesca, que internada de urgencia por una gastritis aguda.

"¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijas? Tendría que estar con las gemelas, con la nena que no se siente bien -y se sentiría mucho mejor con él-, y con Cinthia. No importa lo que pasó o si están en juicio, en este momento no importa nada más que la nena, ella necesita al papá y a la mamá, ¡basta!”, arrojó Carmen.

Y agregó, con una defensa a Cinthia “Está demostrando lo que Cinthia se queja y cuenta. Me saca que el padre no se tome un avión, no es que no tenga un mango, te lo pago yo; esto juega en contra de él totalmente. Con esto que está haciendo este muchacho, ni lo quiero nombrar, está demostrando que de verdad no aporta, no figura, nunca está”.