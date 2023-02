La emoción de Mirtha Legrand por el homenaje de Secretos Verdaderos tras cumplir 96 años: "He llorado"

Y anoche, Luis Ventura le rindió un emotivo homenaje a Mirtha en un programa especial de Secretos Verdaderos, programa que se emite todos los sábados por la pantalla de América.

Secretos Verdaderos

Por primera vez, el ciclo estuvo en la escuela donde estudió La Chiqui y mostraron la firma de su madre docente en un libro de 1931. También un fanático de Racing contó una historia inédita sobre el hermano de Mirtha, entre otros momentos únicos de la historia de vida de la animadora.

Y como broche de oro, Legrand salió al aire vía telefónica y se mostró emocionada por el homenaje que le hicieron en Secretos Verdaderos. En charla con Luis Ventura, la diva señaló: "He llorado, he reído, espero que lo haya visto mucha gente. Cómo han trabajdo, el programa ha sido maravilloso, agradezco mucho este homenaje y al canal que haya permitido una emisión tan larga".

Luego, cuando el conductor le consultó si le queda alguna asignatura pendiente, Mirtha sentenció: "No tengo asignatura pendiente, he dado todo. Desde los 14 años desarrollé toda una carrera, me casé, tuve hijos... Soy famosa, la gente me quiere y he llegado a esta edad, que no es común, bien y con salud".

La reunión de Nacho Viale en América por el futuro de Mirtha Legrand

El 23 de febrero Mirtha Legrand cumplió 96 años y recibió muchos saludos emotivos de su familia y la comunidad artística a través de las redes sociales.

Lo cierto es que en cuanto al futuro televisivo de la diva para este año, este viernes se dio una importante reunión de Nacho Viale, titular de la productora StoryLab, con las autoridades de América Tv, para un posible desembarco de la conductora en el canal de Palermo.

Al finalizar el cónclave, Nacho evitó dar declaraciones al ciclo Intrusos y se retiró del canal en silencio acompañada por la gerenta de producción del canal, Fernanda Merdeni. "Estuvo (Nacho) reunido más de una hora en el canal, fue una reunión larga y muy productiva", informó el cronista Gonzalo Vázquez.

En tanto, minutos antes Maite Peñoñori detalló la actualidad de Chiquita a nivel contractual y las propuestas que puedan llegar a aparecer para su regreso a la tevé.

"El año pasado se demoró mucho la vuelta de Mirtha por el contrato, que tenía en vigencia StoryLab con El Trece. Este año ya no tiene contrato. Nacho Viale puede reunirse con el canal que quiera sin tener que avisar, no hay prioridad para El Trece", indicó la periodista.

Y agregó: "Este año va a ser más rápida la vuelta de Mirtha a la tele porque no tiene contrato. Ella quiere volver lo antes posible".

Las próximas semanas parecen ser cruciales para definir el futuro de Mirtha Legrand en la tevé para este año.