Mirtha Legrand cumple 96 años: los emotivos mensajes de Marcela Tinayre y Nacho Viale

Como no podía ser de otra manera, la primera en homenajear a Chiquita fue precisamente su hija en los primeros minutos del día. "Feliz cumple Madre querida, sos Única, no solo te ama la Familia sino el País, algo habrás hecho para que así sea" comenzó escribiendo Marcela Tinayre desde su cuenta de Instagram junto a una foto de la diva de los almuerzos.

Al tiempo que agregó: "Sos diferente a todas por algo sos Estrella, y una madre bisabuela abuela incondicional!! Nunca bajás los brazos y siempre tenés una palabra componedora y oportuna… Feliz cumple y a disfrutarlo!!".

En tanto Nacho Viale, su nieto y productor televisivo de los últimos años, a primera hora de esta mañana hizo lo propio desde sus Instagram Stories con una postal junto a su abuela en blanco y negro, con un cálido saludo: "Feliz cumple Abu! Abuela incondicional... Una leona en su vida y con los suyos... Ejemplo de trabajo y constancia... Siempre juntos... te amo".

Mirtha Legrand subastó la camiseta autografiada por Messi: cuántos millones se recaudó

Más activa que nunca, a comienzos de mes Mirtha Legrand subastó la camiseta autografiada por Lionel Messi y logró recaudar más de 11 millones de pesos. La subasta se realizó durante la gala benéfica anual del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y la conductora de los almuerzos reveló que el dinero será donado a dicho centro de salud.

La diva reveló que consiguió la camiseta gracias a Celia, la madre del 10 de la selección.“Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, detalló entonces Mirtha en diálogo con la prensa.

Asimismo, la conductora contó que la mamá de Leo Messi fue quien se comunicó con ella entonces se atrevió a pedirle una casaca para la gala. “Se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”, explicó y agregó: “Hablé con Celia. Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba”.