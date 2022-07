La emoción de Paula Chaves al reencontrarse con el motoquero que la socorrió en Panamericana

Y teniendo en cuenta que Paula Chaves por estas semana está a cargo de la conducción de Cortá por Lozano (Telefe), mientras su conductora titular está de vacaciones, lo cierto es que tuvo el gran gesto de llevarlo al programa para agradecerle públicamente.

paula chaves y nahuel captura Cortá por Lozano.jpg Paula Chaves recibió a Nahuel, el joven motoquero que la socorrió días pasados en medio de la Panamericana cuando su hija Filipa comenzó a convulsionar en plena autopista.

“Quiero pedir un fuerte aplauso para Nahuel, que fue mi salvador”, pidió de pie Paula mientras que luego de un caluroso saludo le dijo “Yo no te puedo decir otra cosa más que gracias”, y le agradeció también a su mamá María Rosa que estaba allí: “Gracias por este hijo maravilloso”.

Cómo fue que Nahuel ayudó a Paula Chaves en medio de la Panamericana

Ya sentados en el estudio del magazine de Telefe, y frente a la atenta mirada de todos, Paula Chaves recordó “Nahuel me dijo ‘seguime’ y ahora me doy cuenta de que agarró una calle en contramano haciendo él de escudo para que pueda ir detrás de su moto y pueda llegar a la clínica”. Y el joven reconoció entonces que “En el momento eso no lo vi. Yo te vi la cara de desesperación y era como ver a mi mamá... Fue lo primero que me salió”.

“Logramos llegar a la clínica, donde me bajé como en las películas para abrir la puerta con una patada, pero antes de entrar con mi hija desvanecida, lo miré a los ojos, le di las llaves de mi auto y le dije que me quedaba mi hijo atrás, que lo baje a upa y me lo lleve para adentro”, siguió recordando Paula.

paula chaves nahuel captura instagram.jpg Paula Chaves compartió la cuenta de Instagram de Nahuel, el joven que la socorrió y que está sin trabajo actualmente.

“Y ahí apareció Nahui con Baltazar a upa. Me dijo 'me dejaste con un tipo con casco, mamá'. De corazón, gracias. Gracias por arriesgar tu vida por ir a contramano”, agradeció Paula totalmente quebrada, y reveló que Nahuel está buscando trabajo, por lo que pidió por él y compartió su cuenta de Instagram que este martes ya sumaba más de 17 mil seguidores. ¡Ojalá ahora llegue el trabajo el salvador de la mujer de Pedro Alfonso.