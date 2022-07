El susto que vivió Paula Chaves con sus hijos, Baltazar y Filipa

Embed

"Estaba en Panamericana. Me ayudó un motoquero para poder llegar a la clínica. La convulsión fue por la fiebre. A ella no la afecta en nada neurológicamente", añadió.

Paula indicó que finalmente lograron llegar a la guardia, donde los dos niños fueron atendidos. "Está todo bajo control", advirtió.

La conductora detalló que quiso compartir su experiencia porque lo que le ocurrió a Filipa es algo normal en los chicos. "Comparto todo esto porque si yo hubiese sabido lo de la convulsión por fiebre, tal vez, no me desesperaba tanto", explicó.

Por último, Paula expresó su agradecimiento con el hombre que la ayudó. "Querido motoquero, sos un héroe. Gracias por cruzarte en nuestro camino. Me encantaría poder contactarlo", sentenció.

La angustia de Paula Chaves por Olivia, su hija mayor

Paula Chaves notó que su hija Olivia creció mucho en el último tiempo. Dejó de ser una beba para convertirse en todo una nena, y eso la angustió.

La modelo usó sus redes sociales para reflexionar sobre los cambios que su hija mayor tiene por estos días y que la tienen muy mal. Olivia va a cumplir 8 años en agosto y ya no es la nena chiquita que solía ser.

"Dejaste de hacer mil gestos graciosas por segundo… ¿En que momento no me necesitaste tanto como antes? Cada etapa es linda y tiene algo, pero soy tan nostálgica, me angustia el paso del tiempo", agregó.

"Por eso me recuerdo todos los días, respirar y conectar con el aquí y ahora, que es lo único que tenemos… Ni lo que pasó, ni lo que va a venir, ahora. Te amo Oli, amo ser tu mamá y aprender todos los días juntas", cerró.