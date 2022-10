La emoción de Rodrigo Tapari con Flor Álvarez en Canta Conmigo Ahora: "Me estás enseñando a ver"

“¡Guau! A mí me pasa algo con Flor, y es que conecto desde el minuto cero, desde que empieza a cantar. Y yo cuando ella empieza a cantar a mí me pasa que, independientemente de tu condición, vos me estás enseñando a ver a mí, no sé si me entendés lo que te digo, vos me estás enseñando a ver”, explicó el cantante tropical.

Y agregó profundo: “A veces nosotros…Yo veo, pero no valoramos la vida. Yo creo que lo que vos me estás enseñando a través de la música es a conectar desde el alma, desde el corazón. Yo te estoy viendo e interpretando cada cosa que decís, porque te creo absolutamente todo, porque siento mi cuerpo vibrar cuando emitís sonido con tu voz”.

“Creo que viniste al mundo para darnos amor, y a veces yo me pregunto y hablo con Dios de muchas cosas, y yo siento que Dios te envió a esta tierra para darnos amor a nosotros y para enseñarnos realmente lo que es ver, lo que es mirar”, cerró Rodrigo Tapari.

L-Gante volvió a Canta Conmigo Ahora y recibió el apoyo de Marcelo Tinelli

Tras una última semana muy motiva, con escándalo con efectivos policiales sobre la autopista en el medio, Elian Valenzuela, L-Gante, volvió a Canta Conmigo Ahora y recibió el especial apoyo de Marcelo Tinelli.

El conductor, que forjó una amistad con el cantante de cumbia 420 desde que está en el programa, le manifestó su apoyo después de algunos conflictos donde el joven fue protagonista.

“Vamos a cerrar con el amigo L-Gante, que ha venido hoy. Qué semanita la anterior, tremendo, está en todos lados, pero lo bancamos acá”, le dijo el conductor.

"Tenemos que ir a Qatar, Elian, vamos ¿Qué dice, cómo anda mi amigo, tranquilo ¿no?", agregó el animador entre risas.

“¿Todo bien?”, lanzó el cantante. “Sí, todo bien, ¿cómo venimos?”, le respondió Tinelli. Y luego el popular artista se metió de lleno en la devolución a Mariano Rodríguez.

"Un espectáculo como si fuera ya un artista con recorrido y que perdió los nervios, se mostró con todo", expresó L-Gante.