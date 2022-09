Canta Conmigo Ahora: El desconsolado llanto del camionero Mariano Rodríguez ante una visita muy especial.

marcelo tinelli y camioneto emocionado.JPG El abrazo del camionero Mariano Rodríguez con Marcelo Tinelli tras su emoción por la visita de su hija en Canta Conmigo Ahora (El Trece).

Fue allí cuando el participante amplió los motivos de semejante emoción. “Me mató cuando me enteré que venía mi hija. Yo no soy un padre muy presente, y me lo reprocho toda la vida, porque ella ya es grande, y lo mejor de la vida me lo perdí, que era el momento del crecimiento”, explicó Rodríguez entre lágrimas y con sus sentimientos a flor de piel.

“Y sin embargo ella está al lado mío, y me partió el corazón. Lo único que voy a decir”, agregó sin evitar volver a emocionarse al tiempo que se abrazó al conductor de Canta Conmigo Ahora. En tanto, antes de seguir adelante con el programa, Tinelli remarcó la emoción permanente que genera el camionero con su historia de vida.

El desafortunado comentario de El Puma Rodríguez a un participante de Canta Conmigo Ahora

El Puma Rodríguez se transformó en una figura más que polémica desde que está instalado en Buenos Aires encabezando el jurado de Canta Conmigo Ahora, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli. No sólo por la poca onda que mostró a la hora de visitar a Mirtha Legrand en su vuelta a la televisión, sino por sus comentarios en el reality de las noches del Trece.

Así, ya en la recta final del programa musical, en la noche del lunes 19 de septiembre el cantante venezolano una vez más deslizó una devolución poco feliz frente a uno de los participantes. Mariano Rodríguez optó por interpretar Just a Gigolo, en una de sus dos performances y El Puma Rodríguez curiosamente no apretó su botón, por lo que no se paró.

Puma Rodríguez participante comentario gordofóbico.jpg Mariano Rodríguez ante el comentario gordofóbico de El Puma Rodríguez en Canta Conmigo Ahora (El Trece).

De esta manera, al terminar de cantar, el conductor de Canta Conmigo Ahora le pidió a El Puma Rodríguez su devolución, dado que es considerado una suerte de presidente del jurado, o al menos la voz más autorizada -quizás por ser la figura internacional del reality-.

"Yo no lo voté porque yo espero más de ti. Eres un peso pesado, pero no por tu cuerpo sino porque eres un heavy metal de rock y esa canción me pareció muy suave al final. Yo espero que en el otro tema sea mejor que esto, gracias hermano", aseguró el famoso cantante ante la mirada atónita de varios de sus compañeros, que entendieron sus palabras como un comentario gordofóbico.