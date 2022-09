Canta Conmigo Ahora: El llanto emocionado del camionero Mariano Rodríguez al llegar a la final

Mariano Rodríguez 74 puntos CCA.jpg Tras consagrarse finalista Rodríguez, el podio quedó formado por Alma Pellegrini con 73 puntos, las Woman to Woman 63 y Abril Lerman con 55 puntos.

Sucede que estaba primero en el podio con 74 puntos, y cuando el trío de las chicas del trío Woman to Woman obtuvieron 63 puntos, metiéndose así en el podio también, automáticamente Rodríguez pasó a formar parte de los participantes que disputarán la gran final.

Mariano Rodríguez Finalista - Canta Conmigo Ahora - captura.jpg El momento en que Mariano Rodríguez se entera que es uno de los 12 finalistas de Canta Conmigo Ahora (El Trece).

Ante la sorpresa del hombre al escuchar la tan ansiada noticia, Marcelo Tinelli, no pudo más que destacar la reacción del participante ante su quiebre emocional. “Mariano, felicitaciones, muy emocionado Mariano, un aplauso y toda la emoción ahí para Mariano”, describió el conductor de Canta Conmigo Ahora al tiempo que le aseguró: "Te quiero, nos emocionas a todos".

El desafortunado comentario de El Puma Rodríguez a un participante de Canta Conmigo Ahora

El Puma Rodríguez se transformó en una figura más que polémica desde que está instalado en Buenos Aires encabezando el jurado de Canta Conmigo Ahora, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli. No sólo por la poca onda que mostró a la hora de visitar a Mirtha Legrand en su vuelta a la televisión, sino por sus comentarios en el reality de las noches del Trece.

Así, ya en la recta final del programa musical, en la noche del lunes 19 de septiembre el cantante venezolano una vez más deslizó una devolución poco feliz frente a uno de los participantes. Mariano Rodríguez optó por interpretar Just a Gigolo, en una de sus dos performances y el Puma Rodríguez curiosamente no apretó su botón, por lo que no se paró.

Puma Rodríguez participante comentario gordofóbico.jpg El Puma Rodríguez remarcó la condición física d Mariano Rodríguez al momento de su devolución en Canta Conmigo Ahora, lo que no cayó nada bien entre muchos.

De esta manera, al terminar de cantar, el conductor de Canta Conmigo Ahora le pidió al cantante internacional su devolución, dado que es considerado una suerte de presidente del jurado, o al menos la voz más autorizada -quizás por ser la figura internacional del reality-.

"Yo no lo voté porque yo espero más de ti. Eres un peso pesado, pero no por tu cuerpo sino porque eres un heavy metal de rock y esa canción me pareció muy suave al final. Yo espero que en el otro tema sea mejor que esto, gracias hermano", aseguró el famoso cantante ante la mirada atónita de varios de sus compañeros, que entendieron sus palabras como un comentario gordofóbico.

Vale recordar que el intérprete de Agárrense de las manos había definido a una participante drag queen, La Barri, como un hombre y una mujer a las vez, comentario que incomodó a varios; así como también había tenido un cruce con el también polémico Alejandro Paker al no pararse frente a la performance de la participante no vidente, Flor Álvarez.