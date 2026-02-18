Maxi López se mostró con el hermano de Mauro Icardi y Martín Migueles y explotó el escándalo

Allí, ante la consulta de Rodrigo Lussich sobre de qué lado estaba en esta guerra mediática, el rosarino fue claro: “Yo personalmente no estoy ni del lado de la China Suárez ni del lado de Wanda Nara”. Sin embargo, la postal con Maxi López pareció contradecir por completo ese discurso de neutralidad.

Maxi Lopez

Cuál fue el posteo que terminó de sellar el mensaje contra Mauro Icardi

Como si la provocación no fuera suficiente, Guido Icardi también compartió otra imagen junto a Wanda y sus hijas, acompañada por una frase que resonó fuerte en medio del escándalo: "Conociendo a mi familia".

Para muchos, fue la confirmación de que el hermano de Icardi estaría mucho más cerca del universo Wanda que del de Mauro.

Mientras China Suárez y el futbolista siguen en el centro de la tormenta, Maxi López eligió hablar sin palabras, pero con una foto que funcionó como un misil mediático.