Maxi López se mostró con el hermano de Mauro Icardi y Martín Migueles y explotó el escándalo
La publicación de Maxi López junto al hermano de Mauro Icardi y el actual novio de Wanda Nara fue leída como una provocación directa en medio del escándalo con la China Suárez y volvió a encender la guerra mediática. Mirá.
18 feb 2026, 21:00
Cuando el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara parecía haber bajado algunos decibeles, Maxi López decidió volver a meter el dedo en la llaga con una publicación que nadie esperaba.
El exfutbolista compartió una historia en su Instagram donde se lo ve sonriente y en absoluta complicidad con Guido Icardi, el hermano del delantero, y con Martín Migueles, actual pareja de Wanda. Para el mundo del espectáculo no hubo dudas: fue una mojada de oreja directa y sin sutilezas contra Mauro.
El detalle que terminó de encender la polémica es que el encuentro habría ocurrido en el lujoso departamento que Wanda posee en uno de los edificios más exclusivos de Buenos Aires, donde Maxi incluso los habría recibido con empanadas, en una escena tan doméstica como provocadora.
La foto tomó todavía más fuerza por lo que había ocurrido horas antes. Guido había sorprendido al sentarse en el estudio de Intrusos (América TV), rompiendo años de silencio y bajo perfil frente a los escándalos de su hermano.
Allí, ante la consulta de Rodrigo Lussich sobre de qué lado estaba en esta guerra mediática, el rosarino fue claro: “Yo personalmente no estoy ni del lado de la China Suárez ni del lado de Wanda Nara”. Sin embargo, la postal con Maxi López pareció contradecir por completo ese discurso de neutralidad.
Cuál fue el posteo que terminó de sellar el mensaje contra Mauro Icardi
Como si la provocación no fuera suficiente, Guido Icardi también compartió otra imagen junto a Wanda y sus hijas, acompañada por una frase que resonó fuerte en medio del escándalo: "Conociendo a mi familia".
Para muchos, fue la confirmación de que el hermano de Icardi estaría mucho más cerca del universo Wanda que del de Mauro.
Mientras China Suárez y el futbolista siguen en el centro de la tormenta, Maxi López eligió hablar sin palabras, pero con una foto que funcionó como un misil mediático.