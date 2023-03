La escalofriante experiencia paranormal que vivió Ángela Leiva con su madre

Embed

Leiva precisó el ruido que escuchó era el de las uñas cuando golpean un cristal. "Mi mamá tenía las uñas medio largas y cada vez que ella veía un vidrio, empezaba a tocarlo así", continuó.

"El punto es que yo estaba sola, y ni siquiera estaba con el celular, ya que como lo de su muerte era reciente, todavía estaba un poco triste. Cuando escucho esto, me paralizo porque sabía que ese ruido era de mi mamá. Imaginate el susto que tenía, no quería mirar", agregó.

Al finalizar, Leiva señaló que reconoció la silueta de una mujer. "Yo no quería mirar, entonces cierro los ojos y lloro. Pero cuando miro, estaba la silueta de mi vieja. Te lo juro. Ahí empecé a llorar y me paralicé, bajé la mirada. Cuando la levanté, no estaba más. Después empecé a gritar 'quién es, quién es', pero al correr la cortinita no había nadie", concluyó.

angela-leiva.jpg

Ángela Leiva lloró al cantar un tema para su mamá

En junio del 2021, Ángela Leiva protagonizó un momento emotivo en La Academia de Showmatch. La cantante se quebró al recordar a sus padres, que murieron muy jóvenes: su mamá a los 53 años, su padre, a los 58.

“Mi papá me acompañaba a todos lados, se me caía la baba”, le dijo Leiva a Marcelo Tinelli.

Embed

“A mí mamá, que murió de cáncer, extraño mandarle un mensaje”, señaló con emoción la cantante tropical.

Ángela Leiva le escribió un tema a su mamá, “Canción para mi madre”, y también se la regaló a Marcelo Tinelli, en una noche a pura emoción en "ShowMatch".