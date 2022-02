La escalofriante frase de Gustavo Martínez tras la muerte de Ricardo Fort

Quienes mejor lo conocieron aseguran que Gustavo nunca pudo superar la muerte de Ricardo Fort.

La muerte del mediático, el 25 de noviembre de 2013, fue un duro golpe para el entrenador físico.

Después de la partida de Fort, Gustavo Martínez estuvo en Intrusos, donde coincidió con Rodrigo Díaz, ex del empresario.

En el programa de América TV, el padrino de Martita y Felipe habló sobre las últimas horas con vida del mediático.

"Los dolores que tenía, el sufrimiento que tenía, solo la muerte se los sacó. Mejor que no lo viste", fue lo primero que le dijo Gustavo a Rodrigo, que no podía contener las lágrimas.

"Lo abrazaba... lo besaba.... se ponía frío... Y te juro que me quería morir", siguió diciendo el entrenador, intentando explicarle al joven cómo estaba el empresario en la clínica.

"No lo puedo creer. Hablo en presente todo el tiempo. No puedo estar en la casa. No puedo entrar al cuarto. Te debe haber pasado lo mismo. Es muy fuerte. Y los chicos me dicen '¿y papá?'. Quiero verlo y no puedo. 45 años. Siempre decía 'yo me voy a morir joven, antes que vos'", reflexionaba entonces Gustavo.

El último mensaje de Gustavo Martínez en las redes

En su cuenta de Twitter, Gustavo Martínez tenía imágenes de Ricardo y sus hijos. Algunos de los fanáticos de "El comandante" (como suelen llamar al chocolatero en las redes) le enviaban mensajes de afecto.

En su último posteo en esa red social, Gustavo decía: "Gracias a todos por tanto amor hacia nuestro Richard. Jamás lo olvidaremos. Estás en nuestros corazones.... olvidarte, jamás".

