La feroz crítica que hizo estallar a Viviana Canosa en El Trece.

Este martes, en Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron al aire fragmentos de una feroz crítica que publicaron en Clarín sobre el descargo de Canosa en su programa.

"La nota se titula 'Viviana Canosa, sin red: el salto al vacío de una arquitecta del escándalo' y la firma el periodista Alejandro Seselovsky", precisó Rodrigo Lussich, que leyó algunas parte del artículo, que habría provocado la indignación de la conductora de El Trece.

"'No es virtuosa, es decidida. No es genial, es determinada. Paga con osadía lo que le falta de ingenio. Dura, Viviana, a la rodilla, sin estómago ni contemplaciones. Es de las que te venden talento pero abrís el paquete y era voluntad', dice Seselovsky", detalló el periodista.

Días atrás, trascendió que Viviana Canosa no estaba conforme con cómo tomaron el tema de su denuncia contra Lizy Tagliani en algunos programas de El Trece, como Mujeres Argentinas y Puro Show. Ahora, a eso se suma esta feroz crítica de Alejandro Seselovsky en Clarín.

En una nota con Infama, el periodista Marcelo Polino reveló que la conductora tuvo una reunión con Adrián Suár, gerente de programación del canal de Constitución: "Sé que las conversaciones entre Suar y ella fueron en un tono elevado. No fue fácil".

El periodista mencionó que Canosa provocó malestar en El Trece. "En el canal están enojados. Ella (Canosa) le prometió a Suar que no iba a hablar más en la tele ni acusar a colegas y se comprometió ir a Comorodro Py a ratificar (la denuncia) el lunes", anticipó en el ciclo de Marcela Tauro.

Viviana Canosa dio detalles de su nueva declaración: "Sumé nombres"

Este lunes la periodista Viviana Canosa se presentó en Comodoro Py y ratificó la denuncia por presunta trata de personas en medio de los fuertes cuestionamientos que recibió por sus actitudes en televisión.

“Ratificamos, ampliamos y ofrecimos pruebas durante tres horas ante el juzgado del doctor Ariel Lijo. En esa audiencia también estuvo presente la fiscal especialista en trata, María Alejandra Mangano”, explicó el abogado Juan Manuel Dragani en Viviana en Vivo (El Trece).

En tanto, la conductora dio detalles de lo que ocurrió en el juzgado y aseguró: “Cuando hoy amplíe, yo sumé nombres. Dije,' el otro día dije esto pero hoy les traigo esto, más esto, más esto'. Y las madres de trata suman un par de testigos más que tienen que ver, tal vez no con nombres que yo planteo, pero sí con otros. No están jugando".

“Yo lo que no quiero es impunidad. ¿Qué más quieren que hagan? De ahí a que ustedes me falten el respeto con que no hay pruebas…yo sé que les conviene ensuciarme y a que al poder no le gusta que hablemos de estos temas", sentenció Canosa.

Por el momento, resta que el juez ordene la determinación de los domicilios particulares de los mencionados en la causa y se pida finalmente secreto de sumario.