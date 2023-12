La escandalosa pelea de Kennys Palacios y Juliana Díaz en el Bailando 2023: "Tenés piojos y el pelo sucio"

"Sí, es Juliana Díaz. También se metió con mi profesión, dijo que hago 'cursitos' de peluquería y yo creo que es una profesión como cualquier otra. Ella tiene que agradecer que gracias a los peluqueros y maquilladores está ahí parada maquillada y producida", se defendió el estilista.

Ahí, el presentador le preguntó a Juliana: "¿Vos dijiste que hace 'cursitos' Kennys? Para mí es uno de los peluqueros más conocidos, ha peinado a las grandes figuras de la Argentina". "Yo creo que el trabajo del peluquero está tan basureado...", acotó Kennys.

La ex Gran Hermano lo interrumpió y le dijo: "Estás tergiversando absolutamente todo. El primero que dijo que yo no sabía hacer nada y que vos al menos tenías una profesión fuiste vos. Yo me defendí y te dije: 'yo también, amor, tengo una carrera, y de hecho trabajé hasta mis 32 años. No necesito más colgarme de GH, como dijiste. Tengo mi mejor amiga, la mamá de mi sobrino, que es peluquera, y me parece fantástica. Te estás confundiendo conmigo. Vos me querés dejar mal parada".

"Vos hablaste mal de todos los compañeros de peluquería", lanzó Kennys. El jurado Ángel de Brito quiso saber por los dichos que había dicho el peluquero sobre el pelo de Juliana: "Dijiste que tenía el pelo sucio y que tenía piojos".

"Es lo que pregunté en peluquería y Rodrigo me dijo que sí. Que venía con el pelo sucio y dejaba el cepillo con piojos", reveló Palacios.

Embed

Fuerte cruce entre Juliana Díaz y Kennys Palacios: "Tiene miedo de desaparecer"

Los problemas entre Juliana Díaz y Kennys Palacios parecen no tener solución. Y esta vez, ambos protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales donde no se guardaron nada.

Todo comenzó en DDM (América), cuando la ex hermanita deslizó que a Kennys le regalaban nota los jurados del Bailando 2023. "A mi me parece que tienen previa o show, que no son divertidos ni me pasa nada a mi por ejemplo, del otro lado como televidente, y no me parece que bailen así wow que locura", aseguró.

Kennys Palacios sobre Juliana Diaz

Al ver sus dichos, el estilista no se quedó de brazos cruzados y citando el clip en sus redes sociales escribió: "Comienza el nuevo GH y tiene miedo de desaparecer si no sabe hacer nada. Yo tengo una profesión". Lejos de mostrarse indiferente, Juliana recogió el guante y retrucó: "Amor mío, vos tenes unos cursitos de peluquería, yo una carrera universitaria".

"Puedo seguir trabajando desde casa como y cuando quiera, no todos rascamos la olla por cámara. Si la verdad te ofende tenés dos problemas, enojarte y desenojarte", completó.