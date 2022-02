La escandalosa revelación de Ulises Jaitt sobre la novia de Fabián Gianola

Ulises Jaitt captura.jpg Ulises Jaitt reveló que se enteró del romance de Fabián Gianola con esta bailarina, porque casi tuvo una historia con ella tiempo atrás.

Así, en diálogo telefónico con el programa que conduce el Pollo Álvarez, Ulises Jaitt explicó cómo es que se enteró del romance: "Me enteré de todo esto por las vueltas de la vida, porque esta chica coqueteó mucho conmigo durante el 2019, el 2020, incluso en las épocas de la pandemia. Me buscó, me escribió un montón de veces, nos mandábamos mensajes muy fuertes y hasta quedamos en vernos. Nos íbamos a ver y al final eso no pasó".

Y acto seguido disparó "Ella me buscó y los mensajes eran de alto voltaje, con eso les digo todo. Eran muy muy fuertes. Después pasó el tiempo, y nada. Y los otros días mirando en las redes sociales vi las fotos con Gianola y dije 'uy, esta chica con la que casi salgo ahora está con él'. Entonces la busqué para confirmar la noticia porque yo soy periodista, pero ya no me contestó. ¿Cómo pasamos de buscarme tanto a ni siquiera responderme como periodista?".

Embed

¿Fabián Gianola cortó la comunicación de su novia con Ulises Jaitt?

De esta manera, el periodista infirió que probablemente haya sido el actor quien haya incidido para que la bailarina no le responda sus mensajes.

"Para mi, lo que pasó fue que Gianola le pidió que no me contestara más porque yo fui el primero que saqué al aire a Fernanda Meneses, que es la mujer que lo denunció, y mis programas siempre estuvieron abiertos para quien quisiera decir lo suyo. Seguramente le pidió eso, porque hasta me borró de sus redes sociales", afirmó contundente Ulises Jaitt.

Dónde vive la ex esposa de Fabián Gianola, con la que compartió 29 años

Poco se sabe de la vida de Verónica Suárez, la ex esposa de Fabián Gianola, quien estuvo 29 años con el actor y decidió separarse en 2017.

Ella estaba con el actor en el momento que se dieron las situaciones por las que hoy está denunciado por distintas compañeras de trabajo. Sin embargo, cuando se desató todo este escándalo, Verónica jamás salió a hablar, contar su experiencia o verdad. Fuentes cercanas a la mujer le aseguraron a MDZ Online que ella decidió dejar atrás Buenos Aires para evitar estar involucrada.

fabian-gianola-esposa-veronica-2.jpg Fabián Gianola estuvo casado con Verónica Suárez durante 29 años y tuvieron dos hijos.

Suárez quiso escapar del accionar de Fabián Gianola y decidió instalarse en el interior del país, más precisamente en la localidad de Rosario.

Mientras tanto, sus hijos decidieron quedarse acá y afrontar la verdad de su padre, siendo su hijo Nicolás quién le paga el alquiler dado que está en la quiebra.